NANJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de düzenlenen Çin-İsviçre Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nun beşinci turuna eş başkanlık etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günkü toplantıda, içinde bulunduğumuz yılın Çin-İsviçre yenilikçi stratejik ortaklığının 10. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Wang, iki ülke liderlerinin rehberliğinde bu ortaklığın yeni ve daha nitelikli bir gelişim aşamasına doğru hızla ilerlediğini ve Çin-Avrupa ilişkilerinde öncü konumunu koruduğunu söyledi.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmek, çeşitli alanlarda ve her düzeyde etkileşimi güçlendirmek ve üst düzey karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek üzere İsviçre ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermenin Çin-İsviçre ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğunu vurgulayan Wang, İsviçre tarafından, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma ve Çin'in ulusal yeniden birleşme hedefini destekleme yönünde somut adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.

Serbest ticaret alanındaki işbirliğinin, ikili ilişkilere güçlü ivme kazandıracağına dikkat çeken Wang, iki tarafın, serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin protokolün bir an önce yürürlüğe girmesi için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Wang, daha fazla İsviçreli şirketin Çin'in kalkınmasının sunduğu geniş iş fırsatlarından yararlanmasını ve ortak kalkınmaya katkıda bulunmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Wang, iki ülkenin yapay zeka alanında hem ikili hem de çok taraflı düzeyde diyalog ve işbirliği yürütmesi ve yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlayacak şekilde, olumlu amaçlar doğrultusunda geliştirilmesini ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Wang, Çin ve İsviçre arasındaki başarılı işbirliğinin, korumacılığın her derde deva olmadığını, iç içe geçmiş çıkarların mutlaka güvenlik riski anlamına gelmediğini ve dışa açıklık ile işbirliğinin sıfır toplamlı rekabet anlayışını aşarak kazan-kazan temelinde bir geleceğe ilerlemenin doğru yolu olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Çin ve Avrupa'nın sözde "ticaret dengesizliği" söyleminin yarattığı tuzaktan kurtulması, görüş ayrılıklarını diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele alması ve işbirliğini genişleterek karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmesi gerektiğini belirten Wang, İsviçre tarafının, Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların sorunsuz şekilde çözüme kavuşturulmasına olumlu katkıda bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Aynı zamanda İsviçre Federal Konseyi Başkan Yardımcısı olan Cassis ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek, Çin ile karşılıklı anlayış ve güveni artırmaya, çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye ve İsviçre-Çin ilişkilerinin daha da gelişmesini sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Çin'in küreselleşmeyi teşvik etme ve küresel sorunlarla mücadele etme konusunda kilit bir güç haline geldiğini belirten Cassis, serbest ticareti savunmak, korumacılığa karşı çıkmak, iklim değişikliğiyle ortaklaşa mücadele etmek, yapay zekanın küresel yönetişimini güçlendirmek ve açık ve ilerici bir dünya inşa etmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

İki taraf, çeşitli alanlardaki diyalog mekanizmalarından etkin şekilde yararlanma, finans, bilim ve teknoloji, fikri mülkiyet hakları, yapay zeka, telekomünikasyon ve eğitim gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme ve Çin-İsviçre yenilikçi stratejik ortaklığını daha da geliştirme konusunda uzlaştı.

İki taraf, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni ortaklaşa koruma ve dünya barışına, istikrarına, refahına ve ilerlemesine katkıda bulunma konusunda da görüş birliğine vardı.

Kaynak: Xinhua