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Çin ve Hindistan Arasında İlk Uluslararası Havayolu Kargo Rotası Açıldı

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Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang ile Hindistan'ın Kalküta şehrini birbirine bağlayan ilk uluslararası havayolu kargo rotası açıldı. Rotada, canlı yengeç, dondurulmuş somon, ton balığı, giysi kumaşları, donanım bileşenleri, kimyasal malzemeler ve elektronik hammaddeler içeren kargolar taşındı.

GUİYANG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang ile Hindistan'ın Kalküta şehrini birbirine bağlayan ilk uluslararası havayolu kargo rotası açıldı.

Guizhou Sivil Havacılık Endüstrisi Grup Limited Şirketi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 13 Aralık 2023'te açılan güzergahta sadece Aralık ayı içinde gerçekleştirilen 24 uçuşla yaklaşık 8,2 milyon ABD doları değerinde 282 ton civarında kargo sevk edildi.

Bugüne kadar rotada, canlı yengeç, dondurulmuş somon, ton balığı, giysi kumaşları, donanım bileşenleri, kimyasal malzemeler ve elektronik hammaddeler içeren kargolar taşındı.

Eyaletin daha fazla uluslararası kargo rotası açarak Norveç ve Tayland gibi ülkelerden ithal edilen taze ürünlerin Çin'deki iç pazarlara ulaştırılmasını kolaylaştırması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou India Ulaşım Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

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