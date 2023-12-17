Çin, SQX-1 roketiyle Di'er-1 uydusunu uzaya gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden SQX-1 roketiyle Di'er-1 uydusunu uzaya gönderdi. Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 15.00'de ticari taşıyıcı roket SQX-1 ile Di'er-1 uydusu planlanan yörüngeye fırlatıldı. Çin, altıncı kez SQX-1 roketini fırlatmış oldu.
- Çin uzaya SQX-1 roketiyle uydu gönderdi
PEKİN - Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden SQX-1 roketiyle Di'er-1 uydusunu uzaya gönderdi.
Çin, yörüngeye uydu gönderdi. Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 15.00'de ticari taşıyıcı roket SQX-1 ile Di'er-1 uydusu planlanan yörüngeye fırlatıldı. Çin, altıncı kez SQX-1 roketini fırlatmış oldu.