Çin Cumhurbaşkanı Xi, Myanmar Devlet Başkanı ile Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile salı günü başkent Beijing'de bir araya geldi.

Xi, komşuluk diplomasisinde Myanmar ile ilişkilere öncelik verdiklerini belirterek, yeni Myanmar hükümetini ulusal koşullarına uygun ve halkın desteğini kazanacak bir kalkınma yolu bulmak amacıyla kalkınma ve güvenlik öncelikleri arasında koordinasyon sağlaması konusunda desteklediklerini söyledi.

Çin'in diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu vurgulayan Xi, tüm Myanmar halkına yönelik dostane bir politika izlediklerini ve Myanmar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına kararlılıkla destek verdiklerini ifade etti.

Bu yıl Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) başladığını hatırlatan Xi, Çin'in kalkınma deneyimlerini Myanmar ile paylaşmaya ve siyasi dostluk ile karşılıklı güven, kazan-kazan işbirliği, güvenlik koordinasyonu ve halklar arası etkileşime dayanan ortak geleceğe sahip bir Çin-Myanmar topluluğunu birlikte inşa etmeye hazır olduğunu belirtti.

Myanmar ile en uzun kara sınırını paylaşan ülke olarak Çin'in güvenilir bir dost ve ortak olduğunu vurgulayan Xi, iki tarafa da değişken ve çalkantılı uluslararası ortamda dayanışma ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'nu iki ülke arasındaki en önemli Kuşak ve Yol işbirliği projesi diye nitelendiren Xi, Myanmar'ın ekonomik kalkınmasına ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kilit projelerin güvenli şekilde inşasının istikrarlı biçimde ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Myanmar'ın deprem sonrası yeniden inşasına yönelik desteği artırmaya hazır olduklarını ifade eden Xi, iki tarafın çevrimiçi kumar, telekom dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarla mücadeleyi sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Xi ayrıca, Myanmar'ın kuzeyinde kalıcı istikrarın sağlanması amacıyla tüm tarafların diyalog yoluyla barış ve uzlaşıyı ilerletmesini desteklediklerini, bunun Myanmar ve halkının temel ve uzun vadeli çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Min Aung Hlaing ise iki ülke arasındaki kadim dostluğa dikkat çekerek, Çin'in Myanmar'ın kalkınma ve istikrarına ve ülkedeki barış ve uzlaşıya uzun süredir verdiği özverili desteği takdirle karşıladıklarını söyledi. Min Aung Hlaing, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını vurguladı.

Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın uygulanmasının Myanmar da dahil olmak üzere Asya'daki komşu ülkeler için önemli fırsatlar yarattığını belirten Min Aung Hlaing, Çin ile kapsamlı işbirliğini derinleştirmeyi, Myanmar-Çin Ekonomik Koridoru'nu ortaklaşa inşa etmeyi ve ikili ticaret ile yatırım işbirliğini daha ileri taşımayı umduklarını ifade etti.

Myanmar'daki Çinli şirketler ve personelin güvenliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Min Aung Hlaing, onların güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Myanmar'ın çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığıyla kararlı şekilde mücadele etmek ve sınır güvenliği ile istikrarını korumak amacıyla Çin ile yakın işbirliği yürütmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Min Aung Hlaing, Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ortaya konulan dört büyük küresel inisiyatifi tam olarak desteklediklerini belirterek, Çin ile çok taraflı iletişim ve koordinasyonu derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

İki lider, görüşmenin ardından ulaştırma ve halkın geçim kaynakları gibi alanlarda işbirliği belgelerinin imza törenine birlikte nezaret etti.

Xi, görüşme öncesinde Min Aung Hlaing için resmi karşılama töreni düzenlerken, öğle saatlerinde de onuruna bir karşılama yemeği verdi.

Kaynak: Xinhua