Çin Kit'lerinin Gelirleri Ocak-Eylül Döneminde Yüzde 3,9 Arttı

Arşiv fotoğrafında Çin Baowu Çelik Grubu Limited Şirketi'nin Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan bir çelik fabrikası görülüyor. (Fotoğraf: Çin Baowu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı'nın Cuma günkü açıklamasına göre, Çin'in kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT'ler) ve devlet holding işletmeleri 2023 yılının ilk dokuz ayında gelir ve karlarını artırdı.

Geçen yılın aynı dönemine göre gelirler yüzde 3,9 artışla 61,97 trilyon yuan (yaklaşık 8,63 trilyon ABD doları) olurken, karlar da yüzde 4,3 artışla 3,48 trilyon yuana yükseldi.

Şirketler tarafından ödenecek vergi ve harçlar dönem boyunca geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 düşüşle 4,38 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Bakanlık, KİT'lerin varlık-yükümlülük oranının Eylül ayı sonunda yüzde 64,8 olduğunu kaydetti.