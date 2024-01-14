Çin-Kazakistan Lojistik İşbirliği Üssü'nde 500.000'den fazla TEU yük işlem gördü

NANJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Nanjing Gümrük İdaresine göre, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde bulunan Çin-Kazakistan Lojistik İşbirliği Üssü'nde son on yılda Çin-Avrupa yük trenlerinin taşıdığı 500.000'den fazla TEU (1 TEU yirmi feet'lik konteynerı ifade ediyor) yük işlem gördü.

Bu yıl, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında başlatılan ilk proje olan Çin-Kazakistan Lojistik İşbirliği Üssü'nün 10'uncu yıldönümü.

Orta Asya'daki önemli varış noktalarını kapsayan Lianyungang'daki yük treni hizmetleri ile ev aletleri, ilaç ve inşaat malzemeleri gibi 400'den fazla ürün kategorisi taşınıyor.

Asya ve Avrupa arasında önemli bir sınır ötesi taşımacılık merkezi haline gelen lojistik üssünden 2023 yılında geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin taşıdığı yük hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artarak 66.100 TEU'ya ulaştı.