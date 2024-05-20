Çin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından endişe duydu

Çin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesinden "derin edişe duyduğunu" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in, Reisi'yi taşıyan helikopterin "sert iniş" yapmasından derin endişe duyduğu belirtilerek, Cumhurbaşkanı'nın ve diğerlerinin güvende olması dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Çin'in durumu yakından takip ettiği, İran'a kurtarma çalışmalarında gereken tüm desteği ve yardımı vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.