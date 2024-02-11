Çin'in lojistik sektörü gelirlerinde artış yaşandı

BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü geçtiğimiz yıl istikrarlı gelir artışı bildirdi.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu verilerine göre, 2023'te sektörün gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,9 artarak 13,2 trilyon yuana (yaklaşık 1,86 trilyon ABD doları) yükseldi.

Çin'in lojistik verimliliği geçtiğimiz yıl da iyileşmeye devam etti. 2023'te sosyal lojistik maliyetlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı bir önceki yıla göre 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 14,4 oldu.

Lojistik altyapı inşaatında da sağlam ilerleme kaydedildi. Federasyonun verilerine göre 2023 yılında ulaştırma, depolama ve posta hizmetleri gibi lojistikle bağlantılı sabit varlıklara yapılan yıllık yatırımlar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10'dan fazla artış gösterdi.