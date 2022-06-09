Çin'in Hunan Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar Yaklaşık 1,8 Milyon Kişiyi Etkiledi - Haberler

CHANGSHA, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinde, 1 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda toplam 1,79 milyon insan etkilendi. Eyalet sel kontrolü ve kuraklık yardımı merkezi yetkilisi Li Dajian, Çarşamba günü itibarıyla 10 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin de hala kayıp olduğunu söyledi. Li, eyalette 2700'den fazla evin yıkıldığını ya da ciddi şekilde hasar gördüğünü ve yaklaşık 286.000 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Eyalet, 2 Haziran'da afet yardımı için bir acil müdahale başlattı ve felaketten etkilenen bölgelere çadır, katlanabilir yatak ve diğer malzemeler gönderdi. Yağmurun etkisini azaltmak için geçici yardım fonları ve malzemeleri de dağıtıldı. Genel merkeze göre, şiddetli yağışlar neredeyse tüm eyaleti etkiledi ve bazı yağış izleme istasyonları yağışları tarihi seviyelerde kaydetti.

Xinhua / Güncel