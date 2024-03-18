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Çin'in demiryolu-denizyolu intermodal trenleri hedefe vaktinden önce ulaştı

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Çin'de demiryolu-denizyolunun intermodal trenleri 2024 yılının başından bu yana Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru hattında 2.000 seferi tamamlayarak yılın ilk çeyreği için belirlenen hedefe vaktinden önce ulaştı.

NANNİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'de demiryolu-denizyolunun intermodal trenleri 2024 yılının başından bu yana Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru hattında 2.000 seferi tamamlayarak yılın ilk çeyreği için belirlenen hedefe vaktinden önce ulaştı.

108 konteyner yüklü bir kargo treni Pazar sabahı Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Qinzhou demiryolu konteyner merkezi istasyonundan hareket ederek Sichuan eyaletine doğru yola çıktı.

Böylece bu yıl içinde 2.000'inci sefer gerçekleştirilmiş oldu. Söz konusu rakam ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artışa tekabül ediyor.

Guangxi Beibu Körfezi Uluslararası Taşımacılık Geliştirme Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Li Tailin, "2024 yılının başından bu yana Guangxi'den yapılan beyaz şeker taşımacılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarken, otomobil ve otomobil parçaları taşıma hacmi ise yüzde 128 büyüme kaydetti. Vietnam'ın ithal ve ihraç ettiği malların bulunduğu 3.000'i aşkın konteyner taşıdık. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 69 artışa işaret ediyor" dedi.

2017 yılında açılan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ve ASEAN üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olma özelliğini taşıyor.

Demiryolu-denizyolu intermodal tren hizmeti, Çin'de eyalet düzeyindeki 18 bölgede bulunan 71 kenti kapsayacak şekilde genişledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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