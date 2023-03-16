Çin'in Cosco Şirketi, Malezya Demiryolu Operatörüyle Ortaklık Kurdu

KUALA LUMPUR, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'in deniz taşımacılığı devi COSCO, Malezya'nın ana demiryolu operatörü Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) ile ortaklık kurdu. Bu ortaklıkla kargoların demiryollarında taşınması, verimliliğin artırılması ve ülkedeki karayollarının rahatlatılması amaçlanıyor.

COSCO Shipping Lines ( Malezya ) yaptığı yazılı açıklamada Çarşamba günü başlatılan demiryolu-deniz hizmetinin, Batı Malezya'daki önemli bölgeleri kapsayacağını ve tüm dünyada yaklaşık 140 ülke ve bölgedeki 579 limanla bağlantı sağlayacağını bildirdi.

Açıklamada, "Bu iki şirketin geniş küresel ağı, müşterilere kapsama alanı bakımından küresel, istikrarlı, rahat, hızlı ve çevre dostu olan taşımacılık hizmetleri sağlayacak ve tek noktadan hizmete ulaşma deneyimi sunacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Farklı taşımacılık türlerini entegre eden, taşımacılık güzergahlarını optimize eden ve dakiklik ve maliyet arasında denge kuran deniz-demiryolu taşımacılığı hizmeti, tek noktadan hizmet sunumu modeli olarak daha fazla işletme için uluslararası ticaret ve taşımacılık lojistiğinde daha etkin ve uygun yeni deneyimler sunacaktır" denildi.

Hizmetin başlaması, Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook, Malezya'daki Çin Büyükelçiliği Vekili Tang Rui, COSCO Shipping Güneydoğu Asya Başkan Yardımcısı Zhou Ganfei ve KTMB Grup CEO'su Mohd Rani Hisham Samsudin'in katıldığı bir törenle kutlandı.

Loke, demiryolu-deniz hizmetinin, Malezya'daki karayolları aracılığıyla gönderilen yük miktarını büyük oranda azaltacağını, tıkanıklıkları ve kirliliği azaltırken teslimat sürelerini iyileştireceğini dile getirdi.

Loke, "Konteyner kutularını limanlarımız arasında taşırken ya da yeniden konumlandırırken, konvansiyonel taşımacılık ya da kamyon taşımacılığı yerine demiryolu taşımacılığı önemli faydalar sunmaktadır. Bu taşımacılık daha güvenli, daha ekonomik ve daha düşük emisyonla daha sürdürülebilir" diye konuştu.

Loke, "Yeni ortaklık bölgedeki müşteriler için daha fazla çözüm sunmak üzere her iki şirketin güçlerinden yararlanmaktadır. COSCO'nun taşımacılık ve lojistik konusundaki uzmanlığı, KTMB'nin Malezya'nın ulaşım sektöründeki yaygın ağı ve deneyimiyle birleşerek herkese fayda sağlayacak güçlü bir sinerji oluşturmaktadır" diye ekledi.

Tang ise, "Çin ile Malezya arasında her alanda gelişen işbirliği, iki ülkenin halklarına somut faydalar sağlamıştır" diye konuştu.