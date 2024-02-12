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Çin'in Çeşitli Bölgelerinde Çekilen Fotoğrafların Görüntüleri

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Çin, çok yönlü ve renkli bir ülke. Canlılık ve uyum ülkenin her yanında hissediliyor. Burada geçmişi ve geleceği bir arada görmek mümkün. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Çin'in çeşitli bölgelerinde çekilen fotoğrafların çeşitli görüntüleri

Çin, çok yönlü ve renkli bir ülke.

Canlılık ve uyum ülkenin her yanında hissediliyor.

Burada geçmişi ve geleceği bir arada görmek mümkün.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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