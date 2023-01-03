Çin'in C919 Tipi Yolcu Uçağı Doğrulama Uçuşu Sırasında Haikou'ya İndi Güncel Haberler HAİKOU, 3 Ocak (Xinhua) -- China Eastern Airlines'a ait bir C919 yolcu uçağı, 100 saatlik doğrulama uçuşu kapsamında Pazartesi günü Haikou'daki Meilan Uluslararası Havaalanı'na indi. Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou kentindeki Meilan Uluslararası Havalimanı'nda, Çin'in ilk yerli üretimi olan büyük yolcu uçağı C919'un önünde grup fotoğrafı çektiren uçuş ekibi ve havalimanı personeli, 2 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua) HAİKOU, 3 Ocak (Xinhua) -- China Eastern Airlines'a ait bir C919 yolcu uçağı, 100 saatlik doğrulama uçuşu kapsamında Pazartesi günü Haikou'daki Meilan Uluslararası Havaalanı'na indi. Uçağın güvenliği ve verimliliğini sağlamak amacıyla yapılan test süreci ile, C919'un ticari faaliyetleri göz önünde bulundurularak uçağın güvenilirliği kapsamlı şekilde doğrulanmış olacak. Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou kentindeki Meilan Uluslararası Havalimanı'na inişinde su kapısından geçen Çin'in ilk yerli üretimi olan büyük yolcu uçağı C919, 2 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua) Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou kentindeki Meilan Uluslararası Havalimanı'nda Çin'in ilk yerli üretimi olan büyük yolcu uçağı C919'u kontrol eden teknisyenler, 2 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua) Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou kentindeki Meilan Uluslararası Havalimanı'na inen Çin'in ilk yerli üretimi olan büyük yolcu uçağı C919, 2 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua) Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou kentindeki Meilan Uluslararası Havalimanı'nda park halinde görülen Çin'in ilk yerli üretimi olan büyük yolcu uçağı C919, 2 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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