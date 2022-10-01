Çin'in C919 Jeti, Ticari Faaliyet İçin Kilit Öneme Sahip Sertifikayı Aldı

Çin'in ilk yerli üretim büyük jet yolcu uçağı C919, ticari faaliyete başlama yolunda önemli bir kilometre taşı olan tip sertifikasını aldı.

Çin'in ilk yerli üretim büyük jet yolcu uçağı C919, ticari faaliyete başlama yolunda önemli bir kilometre taşı olan tip sertifikasını aldı.

C919'un geliştiricisi olan Çin Ticari Uçak Şirketi, tip sertifikasını Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden (CAAC) Perşembe günü aldı. Sertifika, C919'un tasarımının uçuşa elverişlilik standartları ile çevre şartlarını karşıladığına işaret ediyor.

Uçuşa elverişlilik sertifikasyonundan sorumlu kıdemli bir CAAC yetkilisi olan Yang Zhenmei, "Tip sertifikası onayı, C919'un sivil havacılık pazarına "giriş sertifikası" alması anlamına geliyor" dedi.

Yang, C919'a tip belgesi verilmesinin, aynı zamanda Çin'in, büyük yolcu uçaklarına uluslararası kabul görmüş uçuşa elverişlilik standartları uyarınca uçuşa elverişlilik sertifikası düzenleme yeteneği konusunda da önemli bir aşama olduğunu belirtti.

C919, uçuşa elverişlilik sertifikasyonu kapsamında, sivil uçakların pazara girişinde ön şart olan başka iki aşamadan daha geçti.

Uçak başarılı ilk uçuşunu 2017 yılında gerçekleştirdi.

C919, bunu izleyen beş yılda uçağın yeteneklerinin test edilmesi amacıyla farklı bölgelerde altı test uçuşu yaptı.

C919; yüksek sıcaklık, yüksek nem, aşırı soğuk, şiddetli rüzgar ve don gibi çeşitli hava şartlarında testten geçti. Yang, uçağın güvenlik, güvenilirlik ve çevre koruma performansının kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Uçuşa elverişlilik sertifikasyonunu tamamlamayan bir uçağın, ticari faaliyete geçebilmek için ürün teslimatı ve faaliyete hazırlık aşamalarını tamamlaması gerekiyor.

C919'un şu an toplam 815 uçak siparişi veren 28 müşterisi bulunuyor.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Çin Devlet Konseyi, sertifika nedeniyle C919'un geliştirilmesinde çalışan tüm kurumları ve personeli kutladı.

Kutlama mesajı, Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'nda Perşembe günü düzenlenen sertifika töreninde Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong tarafından okundu.

Mesajda, sertifikanın Çin'in inovasyon kaynaklı kalkınmasının önemli bir meyvesi olduğu ve Çin'in bir üretim üssü haline gelmesinde önemli bir kilometre taşına işaret ettiği belirtildi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi de olan Çin Başbakan Yardımcısı Liu He de törene katılanlar arasındaydı.

Sertifikayı zor kazanılmış bir başarı olarak nitelendiren Liu, sanayi, üniversite ve araştırma kuruluşlarının entegrasyonuna destek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu ve Çin'in önce-yetenek stratejisinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Çin'in devasa iç pazarının iyi kullanılması gerektiğini belirten Liu büyük jet yolcu uçaklarının geliştirilmesinin Çin'in bağlı kalması gereken uzun vadeli bir taahhüt olduğunu sözlerine ekledi.