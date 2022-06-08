Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Kazakistan, Gelecek 30 Altın Yılda İkili İlişkileri Ortaklaşa İnşa Edecek - Haberler

NUR-SULTAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Salı günü, Çin ve Kazakistan'ın gelecek 30 altın yılda ikili ilişkileri ortaklaşa inşa etme konusunda mutabık olduklarını söyledi. Wang, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki tarafın pragmatik, verimli ve kapsamlı görüşmelerde bulunarak, iki ülkenin bin yılı aşkın bir dostluğu olduğu ve 30 yılı aşkın bir süredir ikili işbirliğinin verimli sonuçlar ürettiği konularında mutabık kaldıklarını ifade etti. Yeni bir tarihi başlangıç noktasında duran iki tarafın, pragmatik işbirliğini derinleştirmeye, dostluklarını geliştirmeye ve gelecek 30 altın yılda Çin-Kazakistan ilişkilerini iyi komşuluk, karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı güven ilkelerine ve karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçlarına dayalı ortaklaşa inşa etmeye devam edeceğini belirten Wang, iki tarafın aşağıda belirtilen dört bakış açısında taviz vermeden hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Birincisi, stratejik karşılıklı güveni değişmez bir şekilde artırmaktır. Çin ve Kazakistan, lider diplomasisinin öncü rolüne tam anlamıyla sahip çıkacak ve her düzeyde ve departmanda alışveriş ve işbirliğini derinleştirecek. İki ülke, kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolunu izlemede birbirini desteklemeli, birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı desteği yaygınlaştırmalı ve ikili ilişkilere özen göstermeli, yönetmeli ve geliştirmelidir. İki ülke, Çin-Kazakistan İşbirliği Komitesi, üretim kapasitesi ve yatırım işbirliği diyalogu ve yerel işbirliği forumları gibi mekanizmalardan yararlanmalı ve ikili işbirliğini daha çeşitli, derinlemesine ve üst düzey olacak şekilde teşvik etmelidir. İkincisi, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini değişmez bir şekilde yürütmektir. İki ülke, kalkınma stratejilerini daha da güçlendirmek ve işbirliği için yeni alanları ve yerleri genişletmek konusunda isteklidir.

İki taraf, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin kapasitesini korumak, Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahının potansiyelinden faydalanmak ve demiryolu ekspres kanallarının çeşitlendirilmesini teşvik etmek için her türlü çabayı göstermelidir. İki ülke, aralarında 5G, büyük veri, yapay zeka, dijital finans, sınır ötesi e-ticaret ve yeşil enerjinin de bulunduğu yeni büyüme noktaları keşfetmeye odaklanmalı ve bir dizi yeni örnek alınacak işbirliği projesi yaratmalıdır. İki taraf, Çin ile Kazakistan arasındaki tüm sınır limanlarının yeniden faaliyete geçtiğini ve iki ülkenin uçuşların yeniden başlaması konusunda fikir birliğine vardığını da duyurdu. Karşılıklı aktarmasız uçuşlar haftada iki kez olmak üzere yakında başlayacak. Üçüncüsü, Çin-Kazakistan dostluğunu değişmez bir şekilde nesilden nesile taşımaktır. İki taraf, Çin'in Xi'an şehrinde ve Kazakistan'ın Aktöbe şehrinde başkonsolosluklar kurulması konusunda anlaşırken, kültür merkezlerinin kurulması konusunda da görüş birliğine varıldı. Kazakistan'da en kısa zamanda geleneksel Çin tıbbı ve Luban Çalıştayı'nı kapsayan kurumlar kurulacak.

Çin, salgınla mücadelede Kazakistan ile uluslararası işbirliğini sürekli olarak derinleştirmeye, Kazakistan'a aşı yardımı sağlamaya devam etmeye, ilaç araştırma, geliştirme ve üretiminde işbirliğini desteklemeye ve insanlık için ortak bir sağlık topluluğu oluşturmak amacıyla el ele vermeye isteklidir. Dördüncüsü, uluslararası hakkaniyet ve adaleti değişmez bir şekilde korumaktır. İki ülke, merkezinde Birleşmiş Milletler bulunan uluslararası sistemi korumak için elinden geleni yapmalı ve tek taraflılığa ve zorbalığa karşı çıkmalıdır. İki taraf, "Shanghai Ruhu"nu güçlü bir biçimde teşvik etmeli ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün sağlıklı ve istikrarlı gelişimini desteklemeli, Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nı (CICA) tüm taraflarla birlikte geliştirmek için belirli yolları ve adımları aktif olarak araştırmalı ve CICA sürecinin sürekli gelişimini teşvik etmelidir. Kazakistan, Küresel Kalkınma Girişimi ve Küresel Güvenlik Girişimi'ni aktif olarak destekliyor. Çin, Kazakistan'ın uluslararası ve bölgesel ilişkilerde daha yapıcı bir rol oynamasına destek veriyor ve Kazakistan'ın "BRICS+" işbirliğine katılmasını memnuniyetle karşılıyor.

Xinhua / Güncel