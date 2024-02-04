Çin'deki Kış Manzarası Turistleri Cezbediyor

XUNKE, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinde sert kış koşulları hakim. Bu koşullarda Kurbin Nehri'nden gelen aşırı soğuk su damlacıkları, Xunke ilçesinin Pingtai köyünden aktığı sırada kıyı boyunca uzanan ağaçların dallarında kırağı oluşturuyor.

Tabloyu andıran bu kırağı manzarası ülkenin dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Kışın Pingtai köyünde hava dondurucu soğuk olmasına rağmen, yakındaki hidroelektrik santralinin çalışması nedeniyle Kurbin Nehri donmuyor.

Xunke ilçesi yılda yaklaşık 140.000 ziyaretçiyi ağırlayan kırağı manzarası bölgesini geliştirmek için 37 milyon yuandan (yaklaşık 5,14 milyon ABD doları) fazla yatırım yaptı.