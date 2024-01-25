Çin'de toprak kayması: Ölü sayısı 34'e yükseldi
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhenxiong ilçesine bağlı Tangfang kasabasının Liangshui köyünde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. 10 kişiden ise hala haber alınamıyor.
ZHENXİONG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhenxiong ilçesine bağlı Tangfang kasabasının Liangshui köyünde Pazartesi günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla 34'e yükseldi. Yerel afet yardım merkezine göre 10 kişiden ise hala haber alınamıyor.