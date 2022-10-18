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Çin'de Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'ne Katılan Delegelerden Sergi Ziyareti

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Çin'de Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi'ne Katılan Delegelerden Sergi Ziyareti

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılan delegeler, Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yeni Çağda İlerlemek" temalı sergiyi ziyaret ediyor, 17 Ekim 2022. (Fotoğraf: Chen Yichen/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılan delegeler, Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yeni Çağda İlerlemek" temalı sergiyi ziyaret ediyor, 17 Ekim 2022. (Fotoğraf: Chen Yichen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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