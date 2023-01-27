Çin'de Bereket Tanrısı'nı Karşılama Töreni Düzenlendi
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HUZHOU, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentine bağlı Digang köyündeki su yolları boyunca Bereket Tanrısı'nı karşılamak için düzenlenen bir geçit törenine katılan insanlar, 26 Ocak 2023.
HUZHOU, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentine bağlı Digang köyündeki su yolları boyunca Bereket Tanrısı'nı karşılamak için düzenlenen bir geçit törenine katılan insanlar, 26 Ocak 2023.
Geleneksel Bereket Tanrısı'nı karşılamak için, bu yıl Perşembe gününe denk gelen Çin Yeni Yılı'nın beşinci gününde törenler düzenlendi. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel