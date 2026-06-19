Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Kanada Sanayi Bakanı Joly ve Novo Nordisk Vakfı Başkanı Sørensen ile Görüştü

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly ve Danimarka merkezli Novo Nordisk Vakfı Başkanı ve Novo Nordisk Yönetim Kurulu Başkanı Lars Rebien Sørensen ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Han, Joly ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmede Çin ve Kanada ekonomilerinin birbirini güçlü şekilde tamamladığını ve iki ülkenin geniş bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Han, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, geleneksel alanlarda işbirliğini sağlamlaştırmak, yeni enerjili araçlar ve yapay zeka gibi yükselen sektörlerde işbirliğini güçlendirmek ve Çin-Kanada yeni stratejik ortaklığının gelişimini sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde ilerletmek üzere Kanada ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Joly ise iki ülkenin işletmeleri arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Han, Sørensen ile görüşmesinde ise Çin hükümetinin halk sağlığına büyük önem verdiğini belirterek, Novo Nordisk'in kendi güçlü yönlerinden yararlanarak Sağlıklı Çin İnisiyatifi'ne aktif olarak katılmasını beklediklerini dile getirdi.

Han, üst düzey dışa açılımı genişletmeye devam edeceklerini, piyasa odaklı, hukuk temelli ve uluslararası nitelikte birinci sınıf bir iş ortamı oluşturmaya çalışacaklarını ve Novo Nordisk gibi yabancı sermayeli şirketlerin ülkede daha iyi gelişim sergilemesini destekleyeceklerini vurguladı.

Sørensen ise Novo Nordisk'in Çin ekonomisinin görünümüne ilişkin iyimserliğini koruduğunu belirterek, Çin'deki faaliyetlerini genişletmeye devam edeceklerini ve ülkenin ilaç sektörünün gelişimine katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua