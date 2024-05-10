Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan ile işbirliğini güçlendirmeye hazır
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşmesinde, geleneksel dostluğu ileriye götürmek ve işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya hazır olduklarını belirtti.
BUDAPEŞTE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, geleneksel dostluğu ileriye götürmek, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmek ve Çin- Macaristan ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarmak üzere Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
Xi söz konusu açıklamayı Perşembe günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Sandor Sarayı'nda Sulyok ile görüşmesi sırasında yaptı.