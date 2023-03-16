Çin, Çkp ve Devlet Kurumlarına Yönelik Reform Planını Açıkladı

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi, ÇKP ve devlet kurumlarında reform yapılmasına ilişkin bir plan ve söz konusu planın sadakatle uygulanmasını talep eden bir genelge yayımladı.

Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu görülüyor, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Song Weiwei/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi, ÇKP ve devlet kurumlarında reform yapılmasına ilişkin bir plan ve söz konusu planın sadakatle uygulanmasını talep eden bir genelge yayımladı.

Planda, 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana ÇKP ve devlet kurumlarında daha fazla reform yapılması ve işlevlerinde sistemik ve bütüncül dönüşümler gerçekleştirilmesi için çaba sarf edildiği belirtildi.

Kurumsal yapının ve ÇKP ile devlet kurumlarındaki görev dağılımının henüz yeni görevlere tam olarak adapte olmadığına dikkat çekilen planda, daha fazla reform ve düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Planda, reformdaki amacın iyi gelişmiş, prosedürlere dayalı ve verimli işlevsel bir ÇKP ve devlet kurumları sistemi inşa etmek olduğu bildirildi.

Planda, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde ÇKP ve devlet kurumları reformunun derinleştirilmesi için önemli düzenlemeler yapıldığı ve bunun geniş kapsamlı bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

Planda ayrıca, kilit alanlarda kurumsal reformun derinleştirilmesi ve Parti'nin sosyalist modernleşme konusundaki liderliğinin kurumsal yapıda daha rafine hale gelmesi, görev dağılımının daha çok optimize edilmesi, kurum ve mekanizmaların daha fazla iyileştirilmesi ve işleyiş ile yönetimin daha verimli hale gelmesini sağlamaya yönelik çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.