Çin Başbakanı Li, Japonya, Güney Kore ve Filipinli Liderlerle Biraraya Geldi

PUNOM PEN, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Cumartesi günü Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Doğu Asya liderler toplantıları sırasında, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos ile görüşmelerde bulundu.

Li, Kişida ile görüşmesinde, Çin ile Japonya'nın yeri doldurulamaz komşular olduğunu ve her iki tarafın da siyaset, ticaret ve ekonomi, halklar arasında değişim alanlarında işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. Başbakan, ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini desteklemek için her iki ülkenin birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

Japonya Başbakanı Kişida ise, Japonya ile Çin'in komşu olduğunu ve çeşitli alanlarda işbirliğinde kayda değer ilerleme kaydettiğini söyledi. Kişida, Japonya tarafının, Japonya ile Çin'in dostane bir şekilde birarada yaşaması gerektiğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri ileriye taşımak için Çin tarafı ile el ele verme konusunda hemfikir olduğunu sözlerine ekledi.

Li, Yoon ile görüşmesinde, Çin ile Güney Kore'nin karşılıklı saygı ve her iki tarafa da fayda sağlayan işbirliği ruhunu korumaya devam edeceğini ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki işbirliğinin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimini destekleyeceklerini umduğunu ifade etti.

Yoon ise, karşılıklı saygı ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde Güney Kore-Çin ilişkilerinin daha fazla gelişmesini teşvik etmek üzere Çin tarafı ile birlikte çalışmayı umduğunu belirtti.

Li, Marcos ile görüşmesinde, Çin ile Filipinler'in geleneksel olarak derin bir dostluğa sahip olduğunu, iki ülkenin ortak çıkarlarının farklılıklarından daha ağır bastığını ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin iyi geliştiğini söyledi.

Çin Başbakanı Li, Çin'in Filipinler ile üst düzey değişimleri güçlendirmeye ve Güney Çin Denizi'nde karşılıklı saygı temelinde barış ve istikrarı korumak için Filipinler de dahil olmak üzere Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ülkeleriyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Marcos ise, Filipinler'in Çin ile üst düzey değişimleri güçlendirmeye ve ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğinde ilerlemeler sağlamak için ortaklık ruhu içinde birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.