Çin Başbakanı: Çin-Imf İşbirliği Güçlüklerin Üstesinden Gelmek İçin Dünyaya Fayda Sağlıyor

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki genel merkezinin dış görünümü, 30 Mart 2021. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)

Çin ekonomisi yıllık ortalama yüzde 4,5 ile dünya ortalamasının üzerinde büyüdü. Çin Başbakanı, şu anda Çin'in ekonomik büyümesinin istikrar kazanarak toparlandığını ve ülkenin gelecekte de büyük gelişme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) ile devam eden dostane işbirliğinin, karmaşık bir uluslararası ve bölgesel durumla karşı karşıya kaldığı bu dönemde yalnızca her iki taraf için değil aynı zamanda uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu zorlukları ortaklaşa aşması için de bir bütün olarak faydalı olduğunu söyledi.

Li bu sözleri Çarşamba günü IMF İdari Direktörü Kristalina Georgieva ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi.

Çin'in dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olduğunu ve Güney-Güney işbirliğinin aktif bir destekçisi olduğunu kaydeden Li, Çin'in Kuzey-Güney ayrımını sona erdirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Düşük gelirli ülkelerin borç sorunlarının ele alınmasının tüm alacaklıların katılımını gerektirdiğini söyleyen Li, Çin'in ilgili ülkelerin borç sorunlarını çok taraflı bir çerçevede çözmede yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.

Li aynı zamanda Çin'in, düşük gelirli ülkelerin ekonomik zorlukların üstesinden gelmelerine ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmalarına yardımcı olmak için tüm tarafları birlikte çalışmaya ve yükü adil bir şekilde paylaşmaya çağırdığını söyledi.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki Qianwan Konteyner Terminali'ne yanaşan bir konteyner gemisi, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Geçen yıl, Kovid-19 salgını gibi beklenmedik faktörlerin Çin ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyleyen Li, hükümetin buna hızlı ve kararlı bir şekilde müdahale ettiğini, belirlenen politika ve önlemleri planlanandan önce uyguladığını ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak, böylece makroekonomik piyasayı da istikrara kavuşturmak amacıyla bir politika paketi ve devam eden önlemler getirdiğini kaydetti.

Li, yıl boyunca şehir ve kasabalarda 12 milyondan fazla yeni istihdam yaratıldığını söyleyerek yüksek küresel enflasyon karşısında tüketici fiyat endeksinin yalnızca yüzde 2 arttığını ekledi.

Li, Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana geçen üç yıl içinde Çin'in vergi ve harç indirimleri gibi önlemlerle piyasa canlılığını ve sosyal yaratıcılığı canlandırmaya odaklanarak yenilikçi makroekonomik düzenlemeleri sürdürdüğünü söyledi.

Çin ekonomisi yıllık ortalama yüzde 4,5 ile dünya ortalamasının üzerinde büyüdü. Çin Başbakanı, şu anda Çin'in ekonomik büyümesinin istikrar kazanarak toparlandığını ve ülkenin gelecekte de büyük gelişme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Georgieva ise son dönemde iyi giden Çin ekonomisinin dünya ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını ve küresel ekonomik büyümenin ana itici gücü olmaya devam edeceğini belirterek, IMF'nin Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin beklentilerini önemli ölçüde yükselttiğini sözlerine ekledi.

Georgieva, Çin'e olumlu ve yapıcı tavrının yanı sıra, borç krizleriyle başa çıkmalarında gelişmekte olan ülkelere yardımcı olma çabalarından dolayı teşekkür etti ve IMF'nin bu konuda Çin ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.