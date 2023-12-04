Çin, Altı Ülkeden Gelen Yolculara Vize Muafiyeti Sağlıyor

ÇEKİM TARİHİ: 1-2 Aralık 2023

1. Gümrükten geçen yabancı yolcuların çeşitli görüntüleri

Çin'in İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Malezya'dan umuma mahsus pasaport sahiplerine Cuma gününden itibaren vizesiz giriş hakkı tanıyan yeni politikası, yabancı turistler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Söz konusu altı ülkeden umuma mahsus pasaport sahipleri, 1 Aralık 2023'ten 30 Kasım 2024'e kadar Çin'e iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti ve transit geçiş için en fazla 15 gün süreli olmak kaydıyla vize muafiyetinden yararlanacak.

Glanz Klaus Peter, iş seyahati amacıyla Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jinan şehrine giden Alman bir yolcu. Peter, Cumartesi günü uçuş transferi için Çin'in Yunnan eyaletindeki Kunming Changshui Uluslararası Havalimanı'na geldi.

"Artık sefer değiştirmek için vizeye ihtiyacım yok, yani vize gerekmiyor. Çin'e gitmek artık çok daha kolay ve ilgi çekici."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.(XHTV)