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Çin 5G + Endüstriyel İnternet Konferansı Sürüyor

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2022 Çin 5G + Endüstriyel İnternet Konferansı, Çin'in orta bölgesindeki Wuhan'da devam ediyor.

2022 Çin 5G + Endüstriyel İnternet Konferansı, Çin'in orta bölgesindeki Wuhan'da devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanından akademisyenler, uzmanlar ve endüstri temsilcileri, Çin'in imalatını, siber teknolojisini, dijital endüstrisini ve akıllı bir toplum inşasını geliştirmek amacıyla 5G ve endüstriyel İnternetin daha fazla entegrasyonunu tartışmak üzere ulusal düzeydeki etkinlikte biraraya geldi.

Konferans sırasında ayrıca Çin'in 5G+ endüstriyel İnternet başarılarının sergilendiği bir fuar da düzenleniyor.

10.000 metrekareden fazla bir alanı kapsayan fuar, Çin'in endüstrilere yönelik en son 5G uygulamalarını, gelişmiş endüstriyel teknolojileri ve endüstrilerin meta evrenini sergiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Wuhan kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Wuhan Güncel Haberler

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