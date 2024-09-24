Çiğdem Karaaslan: Tarımda Yeni Model ile Verimlilik Artacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Son dönemde açıklanan yeni modelle birlikte artık çok daha planlı, programlı ve verimli bir şekilde ürün alabileceğimiz ve bu hesabı da en başından yapabileceğimiz, devletimizin desteklerinin maksimum seviyede de karşılık bulabileceği yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz" dedi.

Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde '10. Çeltik Hasat Şenliği' düzenlendi. İlçedeki 40 mahallede 2 bin 580 üretici 151 bin dekar alanda çeltik üretimi gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenliğine AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karasaslan, mayıs ayında su ile tohumun buluşmasına şahitlik ettiklerini hatırlatarak, "Bugün de hasat günündeyiz. Samsun, tarım arazileriyle, ovalarıyla, tabiat varlığı ve doğa değerleriyle Türkiye'nin gözbebeğidir. Bu toprağın verimliliği kadar onu işleyen, alın teri döken, emek sarf eden çiftçilerimizin varlığı da bizler için çok kıymetli. Biz hayatın her alanında olduğu gibi sanayide, ticarette, eğitimde, sağlık da olduğu gibi tarımda da her zaman üreticimizin yanındayız. Son dönemde açıklanan yeni modelle birlikte artık çok daha planlı, çok daha programlı, çok daha verimli bir şekilde ürün alabileceğimiz ve bu hesabı da en başından yapabileceğimiz, devletimizin desteklerini maksimum seviyede de karşılık bulabileceği yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz" dedi.

Bafra Ovasının çeltik üretiminde Türkiye'de ikinci sırada olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise 2024 yılı içerisinde toplam 165 bin ton rekolte beklediklerini dile getirdi.