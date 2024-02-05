CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü Son Yolculuğuna Uğurlandı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü, Kadirli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, "Son derece yüreğimizi dağlayan, katlanmamızın güç olduğu bir durum. Allah'tan rahmet diliyorum. Osmaniye'nin başı sağ olsun. Kadirli'nin başı sağ olsun. Doğduğu büyüdüğü yere hizmet eden ve adeta oraya aşık olan, yaptığı göreve aşık olan bir kardeşimizdi. Biz yerini çok zor doldururuz" dedi.

Osmaniye'de şehit cenazesinde kalp krizi geçirerek, hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, Kadirli Cığcık Köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel duygularını şöyle ifade etti:

"Mehmet Döğüşçü'nün iki tane büyük ailesi var. Bir tanesi Döğüşçü ailesi, bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi. İki aile için de yeri doldurulamaz bir kayıp verdik, bugün. Mehmet Döğüşçü ile Kadirli'de ilçe başkanı olduğu gün tanışmıştık 2015 yılında. Ondan öncesinde de 2011-2015 arasında ben Osmaniye'de görev yaparken sürekli görüştüğümüz ve 2015 yılında İlçe Başkanlığı görevinde olan, bu dönem de İl Başkanlığı görevini üstlenen çok kıymetli bir siyaset arkadaşımızdı. Normal siyaset, genel başkan-il başkanı ilişkisinin çok dışında bir dostluk ilişkimiz olan bir arkadaşımdı. Yaşlarımız birbirine denkti, bir yaş büyüktü benden.

Bu yaşında çok önemli bir sorumluluk üstlenmişti Osmaniye İl Başkanı olarak. En çok üzüldüğü de en çok şehit gelen illerden bir tanesidir Osmaniye; bu şehit haberlerine üzülürdü. Bazı şehit cenazelerinde partimizin çelengine yapılan saygısızlıkları hiç hazmedemezdi. Derdi ki, 'Ben en çok şehit gelen memleketteyim, nasıl bize böyle bir şey yaparlar' diye hep böyle en büyük dile getirdiği üzüntülerinden biri buydu. Dün yine bir şehit cenazesinde şehidin naaşına eşlik ederken, yokuş yukarı nefes nefese kalıp, nefesi durup, orada canını teslim etmesi gerçekten hepimiz açısından fevkalade üzücü.

Son derece, yüreğimizi dağlayan; katlanmamızın güç olduğu bir durum. Allah'tan rahmet diliyorum. Osmaniye'nin başı sağ olsun. Kadirli'nin başı sağ olsun. Doğduğu büyüdüğü yere hizmet eden ve adeta oraya aşık olan, yaptığı göreve aşık olan bir kardeşimizdi. Biz yerini çok zor doldururuz. Partimizin Kadirli'nin, Osmaniye'nin ailesinin başı sağ olsun. Nur içinde yatsın."