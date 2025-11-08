CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özgür Özel: "Bunları Götüreceğiz Hakkımızı Verecek Bir İktidarı Başımıza Getireceğiz"

Haber: Gülara SUBAŞI- Barış TÜYSÜZ

(ORDU) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emeklilere, emekçilere yüzde 25 zam yapmanın planını yapıyorlar. Buradan tüm sendikalara, tüm işçilere sesleniyorum ve tüm emeklere sesleniyorum. Bu büyük haksızlık. Yılda bir sefer asgari ücrete enflasyonun altında zam büyük haksızlık. Bu katlanılamaz, buna karşı mücadele edeceğiz, direneceğiz, eylemlere büyüteceğiz, hakkınızı alacağız. Bunları götüreceğiz hakkımızı verecek bir iktidarı başımıza getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 68'incisinde konuştu.

Ordu Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingte Özgür Özel'e seslenen bir vatandaşın, "Dime dime sana soruşturma açar yine" diye seslenmesi üzerine Özel, "Hiç korkma onun sancıları varsa benim senin gibi anılarım var, hiç korkma. Onun savcısının adı Akın benim anam cana yakın. Onda vardı Savcı Akın benim anam cana yakın" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Ordu Giresun Havaalanı'nda şikayet çok, sefer sayısı yetersiz, biletler pahalı' diyorlar. Hastane sıkıntısı, ilçelerde ambulans ihtiyacı, MR'ın olmaması, sürekli başka yerlere sevk olması, doktor bulunmaması büyük sorun. Okullarda öğretmen açığı çok ama 331 okuldan öğretmeni olmayanlar var ama manevi danışman ÇEDES ile tüm okullara yollanmış.

"Din eğitiminin yeri belli, din görevlilerinin görev yerleri belli bir gün öğretmenin yeri ve görevi belli"

Biz CHP olarak önceki dönem Diyanet'in yaptıklarını çok eleştirdik. Bu dönem Diyanet işleri Başkanı 29 Ekim'de Atamıza Mevlüt okutarak geldiği günden itibaren cuma hutbelerinde yer verdi. Dün gittim cuma hutbesinde vefayı konuşuyor ve derli toplu siyasete girmeyen, kadınları rencide etmeyen, gençlerin özgürlüğüne karışmayan; doğru şekilde herkesi kucaklayan hutbeler okuyor. Dedim ki böyle giderse ben bundan sonraki süreçte Diyanet'i eskisinden ayırırım, buna dikkatle bakıyoruz. Ancak şu kadarını söyleyeyim biz din görevlisinin işini en iyi şekilde yapmasını, en özgürce yapmasını, ibadet özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunuyoruz ve teminatiyiz. Ancak milletin bakanlığında birtakım protokollerle olur olmayacak kişilerle, derneklerle, vakıflarla ve din görevlileri üzerinden çeşitli işlere girilmesini doğru bulmuyoruz. Din eğitiminin yeri belli, din görevlilerinin görev yerleri belli bir gün öğretmenin yeri ve görevi belli. Buna yürekten savunuyoruz.

"Ormanlara sahip çıkan anlayışımızı sonuna kadar sürdürüyoruz"

Benim en üzüldüğüm konulardan bir tanesi Ordu'ya, Giresun'a, Karadeniz'e dair biraz daha alçaktan giderseniz uçakla helikopter ile bir bakıyorsunuz ki bu güzel sahil şeridinin arkasında dağlar delik deşik, ormanlar delik deşik. Sonra bir bakıyorsunuz ki rakamlara olandan beter olacak olanlar var. Bugün Ordu'nun yüzde 74'ü maden ruhsatlarına açılmış durumda. Ormanların yüzde 65'i maden ruhsatı olarak verilmiş, tarım alanlarının yüzde 76'sı maden ruhsatlarına ayrılmış durumda. Biz CHP olarak elbette madenler çıkarılsın, işlensin birazdan ona da değineceğim ama önce insan diyen, önce doğa diyen, önce Ordu diyen ve tarım alanlarına ve ormanlara sahip çıkan anlayışımızı sonuna kadar sürdürüyoruz, buradan asla taviz vermedik vermeyeceğiz.

"Bu dünyada bir fındık devi var o da Ordu karadeniz'dir"

Bu yıl rekolte yüksek olacak dediler fındığın fiyatını önce bir aşağıya doğru indirdiler. Fındık bahçelerine don vurdu, güneş açtı sonra okarca bastı. Maalesef bilhassa Ordu'da rekolte çok düşük kaldı. Böyle olunca bir miktar fiyatlar yukarı doğru gidiyordu ki bu güya adı dünya devi, boyu devrilsin fındıkta tekel olan firma çıktı açıklama yaptı. Kendi yapmıyor da Avrupa'nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor. 'Efendim bu sene Türkiye'den fındık almayacağız' diyor. Böyle olunca piyasada bir manipülasyon, bir panik. Fındık fiyatları aşağı doğru inmeye başladı. Ben bunlara en sert tepkiyi göstereceğimizi söyledim. Rekabet Kurumu'nu göreve davet ettik. 50 olmalıydı ama arada 30 bin ton alım zorunluluğu getirmişler, en az 50 bin, 75 bin ton olması gerekir ama Rekabet Kurumu duruma baktı bunlar da alım yapacaklarının taahhütünü verdiler. Öyle dünya devi münya devi tanımam, bu dünyada bir fındık devi var o da Ordu karadeniz'dir. Öyle bugün fındık üreticisini ezmeye kalkarsan, bunu bu yıl yaparsın belki ömrün vefa ederse seneye de yaparsın sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin başına gelecek kişi öyle sonuncusu gibi çiftçiye, fındık üreticisine 'ananı da al git' diyen değil tam tersine 'Çiftçi milletin efendisidir' diyen biri olacak.

"Toprak Mahsulleri Ofisi ile işbirliği içinde üreticiyi kollayan bir düzen kurmak lazım"

AK Parti'nin kara düzeni var Türkiye'de. AK Parti'nin kara düzeninde bir tekel şirketi işçisi haline getirmeye çalışıyor bütün fındık üreticilerini. Fiskobirliği ayağa kaldırmamız lazım. Toprak Mahsulleri Ofisi ile işbirliği içinde üreticiyi kollayan bir düzen kurmak lazım. Bu fındığı öyle bahçeden satmak değil ya da iç fındık olarak satmak değil bu dünya devi denen ne yapıyorsa onu belli bir noktaya kadar bizim yapmamız, çikolata üreticilerine ara mamül olarak ya da dünya piyasasına son mamul olarak bizim satmamız lazım. Şimdi Fiskobirlik'i ayağa kaldırmadan, Toprak Mahsulleri Ofisi ile birlikte çalışmadan öyle ham ürün değil son ürünü satacak planlamalar yapmadan biz 10 dolar kazanıyoruz, öbürü 20 dolar kazanıyor, en sonuncusu 50 dolar kazanıyor; biz bu işten çırak çıkıyoruz. Size söz veriyorum fındık Ordu'da sadece fındık üreticisinin değil bütün Ordu'nun ekonomisidir, fındık üreticisine de Ordu'yu da ayağa kaldıracağız iktidarımızda söz veriyoruz. Değerli Ordulular demin söyledim emekliler el kaldırsın diye. Neredeyse yüzde 80'iniz en düşük emekli aylığını alıyor. Trabzon'da en son canına tak etmiş Tayyip Bey'in, orada kuyumcu dükkanına girdim hesap yaptım söyledim o güne kadar bir şey demiyordu o gün bir patladı, 'Türkiye'yi geziyor, 81 vilayeti geziyor, sarraf sarraf dolaşıyor eline almış bir hesap makinesi altın hesabı yapıyor. Altın hesabını bırak bunların hesabını ver' diyor. Şimdi ben Ordu'daki ev hanımlarına soruyorum her hesap şaşar, altın hesabı şaşar mı? Şaşmaz. Biz bunu bilir buna güveniriz. Buradan evlerinde oturan emeklilere ücretlendirilmeyen dünya kadar sıkıntıya rağmen ailelerinin ekonomisine çeviren bundan önce AK Parti'ye oy vermiş ama artık pişman olmuş ev hanımları var.

"Bütün emekliler, bütün asgari ücretliler tek başlarına bile olsa eve götürdükleri tek maaş varsa eğer açlar"

Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. İnanmayan gitsin bir kuyumcuya 2002 yılının altın fiyatını sorsun, 2002 yılının en düşük emekli maaşını önüne alsın, 8 çeyrek altın ediyor. Bugün bir buçuk çeyrek altın ediyor en düşük emekli maaşı. Altın oldu 10 bin 000 lira, en düşük emekli maaşı 16 bin lira. Yani Tayyip Bey hiç gelmese, hiç bu işlere karışmasa olduğu gibi kalsa bugün en düşük emekli maaşı en az 80 bin lira olacaktı. Bu 16 bin 000 liralık sefalete asla ve asla mahkum değilsiniz. Bu bizim hakkımız değil. Yıllarca çalışıp alın teri döküp, göz nurunu akıtıp, dirseklerini çürütüp, elleri nasır tutmuş emeklinin alması gereken maaşı dörtte birine, beşte birine düşürüp memleket yönetilmez. Asgari ücret bu geldiğinde 7 çeyrek altın alıyordu şimdi iki çeyrek altını zor alıyor. Alın teri kurumadan hakkını vermek lazım ancak alın terini sömürerek Bir ülke ayakta kalamaz. Bunun yanında en düşük emekli maaşına bakarsan da, o günlerde çiftçilerin aldığı ürünlere, desteklere bakarsan da hepsinde durum o güne göre dörtte bire, beşte bire düşmüş durumda. Bu memlekette artık orta direk yok. Eskinin orta direği fakir. Bakın söyleyince en başta şaşırıyorlardı. Tayyip Bey sizi seviyor mu diyorum, sizi sevmez çünkü o fakir sevmez, biz fakiriz. Neden fakiriz? Bugün Cumhuriyet Halk partisi değil ülkenin gerçek değerleriyle 50 yıldır o rakamları hesaplayan Türk-İş, açlık sınırı hesaplıyor biri de yoksulluk sınırı hesaplıyor. Bugün açlık sınırı 26 bin lira ya da 28 bin lira asgari ücret 22 bin lira, emekli maaşı ise 16 bin lira. Bütün emekliler, bütün asgari ücretliler tek başlarına bile olsa eve götürdükleri tek maaş varsa eğer açlar. Bugün TÜRK-İŞ'in yoksulluk sınırı 92 bin 000 lira.

"Tayyip Bey bu ülkeyi perişan etmekte 5 altın madalyaya sahip"

Tayyip Erdoğan bu yüzden fakiri sevmediği için hepimiz bu hale geldik. Geçen gün çıktı açıklama yapıyor diyor ki '23 yıldır şanla şerefle iktidardayız' diyor. Dedim ki '23 yılın sonunda madalya takalım sana' dedim belki grup toplantısında izlemişsinizdir. 23 yılın sonunda Tayyip Bey altın madalyayı hak etti niye biliyor musunuz? İşsizlikde Avrupa birincisi, gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisi, yüksek faizde Avrupa birincisi, enflasyonda Avrupa birincisi dünya beşincisi. Tayyip Bey bu ülkeyi perişan etmekte 5 altın madalyaya sahip, beşi bir yerde. Ama millet onun geldiğindeki günleri arıyor. Bakın dünyada beşinci olmuşuz, 200'ün üzerinde ülke var. Dünyada yüksek enflasyonda sondan beşinciyiz, bizden kötü dört ülke İran, Burundi, Venezuela, Güney Sudan. Bu dört ülke dışında dünyadaki 200'ün üzerindeki ülkede enflasyon bizden daha düşük. Avrupa'da bizim bir aylık enflasyonumuz onlar da yıllık bile değil.

"Avrupa enflasyon ortalaması yüzde 3, Türkiye'de hedefi yeni güncellediler yüzde 33"

Avrupa enflasyon ortalaması yüzde 3, Türkiye'de hedefi yeni güncellediler yüzde 33, bu TÜİK'e göre gerçek rakama bakınca yüzde 80'lere geliyor. Bu şartlar altında halen daha bu emeklilere, bu emekçilere yüzde 25 zam yapmanın planını yapıyorlar. Buradan tüm sendikalara, tüm işçilere sesleniyorum ve tüm emeklere sesleniyorum. Bu büyük haksızlık. Yılda bir sefer asgari ücrete enflasyonun altında zam büyük haksızlık. Eskiden diyorlardı ki 'biz emekçiye işçiyi enflasyona ezdirmedik.' Şimdi Mehmet Şimşek, geçen yıl gerçekleşen enflasyona değil hedef enflasyona göre zam verdi bizde. Bu sene Plan Bütçe Komisyonu'nda 'enflasyonun altında zam vereceğim' diye ağzıyla söylemiş. Buradan bütün emeklilere ve bütün emekçilere söylüyorum bu katlanılamaz, buna karşı mücadele edeceğiz, direneceğiz, eylemleri büyüteceğiz. Hakkımızı ya alacağız ya bunları götüreceğiz hakkımızı verecek bir iktidarı başımıza getireceğiz."

Özgür Özel'in meydanda bulunan vatandaşlara "Söz mü" diye sorması üzerine "Söz" diye karşılık verdi.

(Sürecek)