CHP'nin Konya Mitinginde Kadınlar ve Gençler İçin Yükselen Sesler

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(KONYA)- CHP'nin Konya'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, "Kendim için değil, kadınlar ve gençler için buradayım" yazılı pankart taşıyan 68 yaşındaki emekli yurttaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda tutuklanan gençlere ilişkin, "Onları çıkarsınlar, beni alsınlar. Başka bir şey demiyorum. Güçleri yetiyorsa" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerin dördüncüsü bugün Konya'da düzenlendi. Kılıçarslan Meydanı'nın tamamen dolduğu mitinge katılan vatandaşlar, mitingi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Mitinge "Kendim için değil, kadınlar ve gençler için buradayım" yazılı pankartla gelen 68 yaşındaki vatandaş şöyle konuştu:

"Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Gençler bizim gözbebeğimiz. Kadınlar her ne kadar istenmese de aşağılansa da kadınsız bu ülke dönmez. Bütün işi götüren, ülkede yaşıyorsak sizlerin sayesinde, annelerin sayesinde, doğacak bebelerin sayesinde. Ben buraya kendi aracımla geldim. emekliyim, darboğazdayım. Bu pankartı yaptırdım. Sopaları vardı, polisler aldılar, kestiler. Genç polislere, 'Bak ben sizin için geldim' dediğim halde sopaları kestiler bıçaklarıyla. Üzülerek ifade ediyorum: Bütün buraya gelme sebebim gençler ve siz kadınlar. Şu anda bizi yönetenler beni alsınlar içeri, hiç önemli değil. Ama o gençler var ya onları çıkarsınlar. Onlara çıkarsınlar, beni alsınlar. Ben başka bir şey demiyorum. Onları çıkarıp beni alsınlar güçleri yetiyorsa."

"Konya ayağa kalktı"

Mitinge katılan bir vatandaş, İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin "Haksız yere bir suçlama herkes biliyor bunu" ifadelerini kullanırken; bir diğer yurttaş ise "Konya ayağa kalktı. Dikkat edin, geliyor" dedi.

"Her görüşten insan açlık, sefalet için burada"

Bir başka vatandaş, meydanın doluluğunu değerlendirirken "Aslında insanlar işsizliğin, açlığın, sefaletin tepkisini koyuyorlar. Burada herkesin CHP'li olduğuna inanmıyorum. Her görüşten insanlar var. Açlık sefalet için herkes burada. Mükemmel" diye konuştu.

"Perişanız, kurtarın"

Bir başka vatandaş "Meydanlara sığmıyoruz, akıyoruz sel gibi. Geleceğiz, halkın yönetimi çok yakında gelecek" diye konuştu. Bir başka vatandaş da Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden kurtarılmasını istedi.

"Nezaketi CHP'lilerden öğrensinler"

Konya'nın Akşehir ilçesinden mitinge gelen bir vatandaş, şöyle konuştu:

"Ekrem Başkan için her şeye değer. Haksız yere diploması alındı. Haksız yere malına çöküldü. Haksız yere hapse atıldı. 'Telef' olduk, 'sürtük' olduk, her şey olduk. Daha ne için gelmeyelim biz buraya, soruyorum size. Olmadık hakareti kendisi yapıyor, olmadık kelimeleri kendisi söylüyor. Dönüyor, 'Nezaket öğrenin' diyor. Nezaketi CHP'lilerden öğrensinler. Hiç korkum yok. Yokluk, sefalet, öğrencilerin hapishanelerde kepazeliği… Ne yaptı bu çocuklar? Bu zülüm neden?"

"Konya Konya olalı böyle bir miting alanı görmedi"

Kılıçarslan Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingi değerlendiren diğer vatandaşlar ise "Konya'da bundan iyisi olmaz" ve "Konya Konya olalı böyle bir miting alanı görmedi" ifadelerini kullandı.