CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor... Murat Emir: TBMM'nin Görevi Emeklinin Sesine Kulak Vermektir

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak Genel Kurul'da nöbet tutmaya devam ediyoruz. Emeklilerin yok sayılmasını, onların açlık sınırının çok altında bir aylık taban gelire mahkum edilmesini asla kabul etmiyoruz. Onlar için buradayız, bekliyoruz. Onlar için yeni bir kanun yapmayı ve en az asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşı yapmayı bekliyoruz. AKP grubunu, MHP grubunu da bekliyoruz. TBMM'nin görevi emeklinin sesine kulak vermektir. Bunun için buradayız" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi altıncı gününde devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin eylemini sürdürdüğü beraberindeki milletvekilleri ile birlikte sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Emir, partisinin sürdürdüğü eyleme ilişkin şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak Genel Kurul'da nöbet tutmaya devam ediyoruz. Emeklilerin yok sayılmasını, onların açlık sınırının çok altında bir aylık taban gelire mahkum edilmesini asla kabul etmiyoruz. Onlar için buradayız, bekliyoruz. Onlar için yeni bir kanun yapmayı ve en az asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşı yapmayı bekliyoruz. AKP grubunu, MHP grubunu da bekliyoruz. TBMM'nin görevi emeklinin sesine kulak vermektir. Bunun için buradayız.

"Harçlık veremeyecekleri bir parayı emekliye reva görüyorlar"

Plan Bütçe Komisyonu'na perşembe günü bir yasa getirecekler ve bin liralık bir artışla taban aylığı 20 bin lira yapacaklar. Adeta alay ediyorlar. Harçlık veremeyecekleri bir parayı emekliye reva görüyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Bunun için bütün arkadaşlarımız burada, sabaha kadar bekleyeceğiz. Diğer arkadaşlarımız gelecek, burada nöbete devam edeceğiz. Çünkü bu Genel Kurul'un görevi emeklinin, işçinin, yoksulun sesine kulak vermektir ve onların derdine derman olmaktır. "

"Sevgili emekliler, size hakaret edenlere karşı perşembe günü sokakta olmaya davet ediyorum"

Emir'den sonra konuşan CHP Milletvekili Veli Ağbaba ise şunları kaydetti:

"Peşembe günü Plan Bütçe Komisyonu'na bir komedi geliyor. Bin TL zam veriyorlar emeklilere. Ben buradan emeklilere bir çağrı yapmak istiyorum: Cumhuriyet Halk Partisi sizler için günlerden beri gece gündüz nöbet tutmaya devam ediyor. Bu mücadeleyi en üst perdeden sürdüreceğiz. Ancak sevgili emekliler; size hakaret edenlere karşı, sizi çocuklarınıza, torunlarınıza mahcup edenlere karşı, sizinle dalga geçenlere karşı hepinizi ayağa kalkmaya, perşembe günü sokakta olmaya, alanda olmaya davet ediyorum. Lütfen korkmayın. Sizin yaşamınızla oynayanlara, sizin hayatınızla oynayanlara, sizi yoksulluğa mahkum edenlere karşı lütfen sesinizi yükseltin. Unutmayın: Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz."

"Emeklileri mağdur eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Ağbaba'dan sonra sözü alan CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise Genel Kurul'daki eylemlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi ne istiyor? Tüm emekliler için intibak yasasının çıkarılmasını istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi seyyanen zammı istiyor tüm emekliler için. Sadece en düşük emekliler için istemiyor. Tüm emekliler için bunu istiyor. Emeklileri mağdur eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır, AKP milletvekilleridir, AKP iktidardır. Onun için adres belli, kimin mağdur ettiği net belli. Tüm vatandaşlarımızın bunu böyle bilmesini istirham ediyorum."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi emeklilerimize destek olmak için son derece yeterlidir"

Tanal'dan sonra konuşan CHP Milletvekili Aşkın Genç de şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi haftanın iki günü eylemde ise, her çarşamba İstanbul'da, her hafta sonu bir vilayette eylem yapıyorsa; Meclis grubumuzda son bir haftadır Meclis'i terk etmeyerek emeklilerimizin, vatandaşlarımızın haklarını aramak için 24 saat eylemine devam ediyor. Emeklilerimiz çok büyük bir talebi yok. Sadece geçinmek istiyorlar. Hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, 'İtibardan tasarruf edilmez'. İtibarlarından tasarruf etsinler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi emeklilerimize destek olmak için son derece yeterlidir. Kesecekleri yerlerden kessinler. Plan Bütçeye gelecek kanun teklifinde emeklilerimizin insanca yaşamasına yetecek rakamı emeklilerimize versinler."

"Ezenler gitti, ezilenleri temsil etmek üzere de CHP Grubu burada"

Genç'den sonra sözü alan CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı da şunları kaydetti:

"İşte oradaki boş sıralarda... Ezenler gitti, ezilenleri temsil etmek üzere de Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu burada. Bir farkındalık yaratmaktır elbette ki amacımız. ve bu sonu ve tarihi belli olmayan bir biçimde sürecek eylemdir. Bizim asgari ücrette çalışanlarımız, emeklilerimiz onurlu insanca yaşayabileceği bir ücret alana kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel nezdinde bu çalışma sokakta, Meclis'te, her yerde devam edecektir."

"Evi olmayan emekli için de kira yardımı mutlaka verilmeli"

Ocaklı'dan sonra konuşan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise şöyle konuştu:

"Emekli öncelikle primini ödemiş, emekliliği hak etmiş ve verdiği prim bugün maaş olarak verilse en az 40 bin lira ücret alması gerekli. 16 milyon emekliye resmen zulm ediliyor. Sofrasındaki üç öğün yemek yerken iki öğüne düştü. Çoğu yerde emekli, emekli kahvesinden çıkamaz hale geldi. Bugün için emeklinin en düşük maaşı asgari ücreti olmalı. İntibak düzenlemesi yapılmalı. Emekli kat sayısı tekrar yüzde 70'e emeklilik için çıkartılmalı. İlaç katkı payı kaldırılmalı. ve ayrıca evi olmayan emekli için de kira yardımı mutlaka verilmeli."

"Diğer parti gruplarından yakın destek görüyoruz"

Son olarak tekrar sözü alan Emir ise şu ifadeleri kullandı:

"AKP grubu adeta kaçtı ve Genel Kurul'da biz onları beklemeye devam ediyoruz. Gelsinler emekliler için, onların bu isyanları için kulak verelim ve insanca bir geliri onlara TBMM olarak sağlayalım, bu kanunu yapalım diye bekliyoruz. Biz burada beklerken diğer parti gruplarından da yakın destek görüyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz."