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CHP Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in Enflasyon Rakamlarını Eleştirdi

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in ocak ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını eleştirerek, Türkiye'nin en yüksek enflasyonuna sahip olduğunu belirtti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in bugün açıkladığı ocak ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını eleştirdi. Ağbaba, "Avrupa ve dünyanın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bizim aylık enflasyonumuz 6,70 Avrupa'daki yıllık enflasyondan daha yüksek. Maalesef hala vatandaşı kandırmaya yalan söylemeye devam ediyorsun. Yalanın batsın TÜİK" dedi.

TÜİK bugün ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, TÜFE ocakta yüzde 6,7 artarken, yıllık bazda artış da yüzde 64,86 oldu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in enflasyon rakamlarını eleştirdi. Ağbaba, şunları söyledi:

"TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 6,70 yıllık enflasyon 64, 86 olmuş. Yani TÜİK enflasyonu sabitlemiş. TÜİK, senin yalanın batsın. Açıklamış olduğun hem aralık enflasyonu hem ocak enflasyonu, tamamen yalandan ibaret, algıdan ibaret. Avrupa ve dünyanın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bizim aylık enflasyonumuz 6,70, Avrupa'daki yıllık enflasyondan daha yüksek. Maalesef hala vatandaşı kandırmaya yalan söylemeye devam ediyorsun. Yalanın batsın TÜİK.

ENAG'a göre aylık enflasyon 9,3 yıllık enflasyon yüzde 129. Yani TÜİK'in açıklamış olduğu rakamın tam iki katı. Bu açıklanan rakamlara göre, hem memur hem emekli hem çalışan maalesef gelir kaybına uğramaya devam ediyor. ENAG rakamlarına göre, en düşük maaşı 10 bin TL olan emekli, bu ay itibarıyla bin lira kaybetmiş durumda. Asgari ücretli 1595 TL kaybetmiş durumda. Hem ENAG'ın hem TÜİK'in enflasyonuna göre hemen ocak ayında zam verildikten sonra emekli de asgari ücretli de memur da gelir kaybına uğramaya devam ediyor. Aralıkta kaşıkla verdiğinizi ocakta kepçeyle alıyorsunuz. Yalanınız batsın TÜİK, yalanın batsın TÜİK."

Kaynak: ANKA / Güncel

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