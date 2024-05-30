CHP Milletvekili Kripto Varlıklarla İlgili Düzenlemeleri Eleştirdi

(TBMM)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "Kripto hizmet sağlayıcı hukuka aykırı faaliyetlerden, bilgi güvenliği ihlali gibi durumlardan sorumlu tutuluyor. Bu tip durumlarda yönetim kurulu üyeleri de sorumlu tutuluyor, zimmet yüklenebiliyor. Bu durumlarla ilgili, bu kişilerin hem sermaye yapısını, hem mali gücünü, hem moralitesini araştırma açısından, bankalarda olduğu gibi, bir mali tahlil ve istihbarat departmanı mutlaka var ama oradaki bazı uzman arkadaşların sırf bu konuları araştırmak üzere görevlendirilmesi faydalı olur" dedi.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki yapılan değişik TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay teklif üzerinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kripto hizmet sağlayıcı hukuka aykırı faaliyetlerden, bilgi güvenliği ihlali gibi durumlardan sorumlu tutuluyor. Bu tip durumlarda yönetim kurulu üyeleri de sorumlu tutuluyor, zimmet yüklenebiliyor. Bu durumlarla ilgili, bu kişilerin hem sermaye yapısını, hem mali gücünü, hem moralitesini araştırma açısından, bankalarda olduğu gibi, bir mali tahlil ve istihbarat departmanı mutlaka var ama oradaki bazı uzman arkadaşların sırf bu konuları araştırmak üzere görevlendirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.

Burada da sermaye yeterlilik rasyolarının da uygun bir şekilde belirlenmesi mutlaka önemli; buradan bunu özellikle tekrar vurgulamak istedik. Yine, burada işte erişim yasağıyla ilgili SPK'ye direkt yetkiler var, burada mahkeme kararı olmadan alınan hususlar var. Bu konular tekrar gözden geçirilip insanların mağdur olmaması açısından daha rantabl kararlar, daha mantıklı kararlar alınması gerektiğini özellikle tekrar buradan vurgulamak istedim.

Burada gelirle ilgili bir düzenleme var, yüzde 2 gelir üzerinden alınacak SPK'ye yüzde 1, TÜBİTAK'a yüzde 1 gelir olayı var. Tabii ki bu, kar üzerinden değil, ciro üzerinden alınan bir tutar olduğu için çok ciddi rakamlar. Yine, sigortacılık sistemine özellikle burada vurgulamak istiyorum ben. Yani, şimdi, bu kanun teklifi süratle hazırlandı, hızlı bir şekilde geçecek ama arkasından sigortacılık sisteminin de uygulamaya geçmesi gerekir. Yine, ifade etmiştim sizinle ön görüşmemizde, sigortacılık kesiminde biriken ciddi fonlar var; yani en son rakamlar 683 milyar civarındaydı, şimdi biraz daha yukarılarda. Bu biriken fon da dahil olmak üzere gerekirse mevcut oranın üzerine bir miktar, binde 5 bir oran da koyarak bu fonu geliştirmek ve bu sigorta sistemini devreye sokmak yatırımcıların mağdur olmaması açısından büyük önem arz ediyor.

Bir de müşteri nakit hesapları var, platformlarda saklanan veya bankalarda mevduat olarak tutulan. Bunlar iki kesim açısından da karşılıklı olarak ayrılmış, haczedilemiyor, rehin edilemiyor. Yani herkes ayrı tutuluyor, müşterilerin borçları nedeniyle haczedilemiyor, işte erişim sağlayıcılarının, platformdaki işte kripto hizmet sağlayıcılarının borçlarından dolayı da kişilerin mevduatları haczedilemiyor ama burada biriken paraların bir değerlendirilme olayı var yani burada bir faiz geliri oluşuyor. Bu mevduat hesaplarındaki tahakkuk eden faizlerin bu hesaplara geçirimi mi sağlanacak? Bu faizler kime ödenecek? Kripto hizmet sağlayıcıları mı alacak, bu mevduatı değerlendirenler mi alacak? Burayla ilgili bir netlik var mı?

Vergisel bir boyut var, vergisel konuyla alakalı. Burada, şimdi, düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kanun çıktıktan sonra yapılacağı ifade ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri burada, bu konuda bir hazırlık var mı? Bize bir açıklama yapılırsa sevinirim. Aynı zamanda da menkul sermaye iradı gibi düşünülerek Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'inci maddesindeki tevkifata tabi tutulacak mı, yani gelir vergisi stopajı uygulanacak mı? En azından oran sıfır olarak belirlenebilir piyasadaki kaçaklar, kaçışlar olmasın diye ama yurt dışından gelen yatırımcıların en azından bu kazandıkları paraları yurt dışına transfer etme durumunda beyanname vermesi sağlanabilir ve bir disiplin sağlanmış olur. Bu açıdan da, gelir vergisi açısından da kaybımızın önlenmiş olacağını düşünüyorum."