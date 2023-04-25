CHP milletvekili adayı Mehmet Emin Ekmen, Mersin'de dükkanları kül olan esnafı ziyaret etti

DEVA Partisi adayı olarak CHP listesinden Mersin milletvekili adayı olan Mehmet Emin Ekmen, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekmen son olarak çıkan yangında küle dönen Mersin Keresteciler Sitesi'ni ziyaret edip esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken siyasi partiler ve milletvekili adayları da çalışmalarını sürdürüyor. DEVA Partisi adayı olarak CHP listesinden Mersin milletvekili adayı olan Mehmet Emin Ekmen de kentte adım basılmadık yer bırakmıyor.

ESNAFI TEK TEK DİNLEDİ

Avukat, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Halkla İlişkiler Başkanı olan Ekmen son olarak Mersin'de çıkan yangında büyük zarar gören Keresteciler Sitesi'ni ziyaret etti. Burada esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Ekmen, vatandaşlarla tek tek ilgilenip sıkıntılarını da dinledi. Vekil adayı aynı zamanda dükkanların son durumu ve süreçle ilgili de bilgi aldı.

TAZİYEYE KATILDI

Ekmen daha sonra yine Mersin'de Kuş ailesinin vefat eden oğlu Mahmut Kuş'un taziyesine katıldı. Kuş'un aile üyelerine sabır dileyen vekil adayı daha sonra burada da kendisine yakından ilgi gösteren vatandaşları dinledi.