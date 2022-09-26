CHP'li Tanrıkulu'nun Raporu: Bir Ayda Yedi Kişi Cezaevinde Öldü

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ağustos 2022 Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre geçen ay cezaevinde yedi, gözaltında da bir kişi yaşamını kaybetti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ağustos 2022 Hak İhlalleri Raporu'nu açıkladı. Rapora göre geçen ay cezaevinde yedi, gözaltında da bir kişi yaşamını kaybetti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yayımlandığı Ağustos 2022 Hak İhlalleri Raporu'na göre geçen ay 235 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Yedi kişi cezaevinde, bir kişi gözaltında öldü. İş cinayetlerinde 186 kişi yaşamını yitirirken, 38 kadın erkek cinayeti sonucu hayatını kaybetti. Raporda, 345 kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı kaydedildi.

Rapora göre geçen ay 4 gazeteci gözaltına alındı, biri tutuklandı. Beş gazeteciye soruşturma açıldı. Sekiz gazeteci saldırıya uğradı. 35 toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale oldu. İkisi çocuk, 196 kişi gözaltına alındı.

CHP'li Tanrıkulu, raporunu; "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında başarılı bir şey var. Zalimlikte, zulümde ve zorbalıkta eşitliği sağladı. İnsan hakları; kimlik, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihlal edilmeye devam ediyor" sözleri ile değerlendirdi.