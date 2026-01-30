CHP'li Salıcı: "İran'daki Rejimin Zulmünü Yerden Yere Vurmak Başka Bir Şeydir; İran'ı İşgal Etmek Bambaşka Bir Şeydir"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin uyarılarda bulunarak, "İran'daki rejimin zulmünü yerden yere vurmak başka bir şeydir; İran'ı işgal etmek bambaşka bir şeydir. İran'a yönelik bir dış müdahale; bizim açımızdan yasa dışı göç dalgaları, terör ve uyuşturucu trafiği riski taşımaktadır. Bölgemizi ateşe verenler bir gün evlerine döner ama o yangının dumanı Türkiye'nin, hatta Orta Doğu'nun üstünde tütmeye devam eder" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri müdahalesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Salıcı, bugün donanmasıyla İran'ı çevreleyen ABD'nin Irak'a, Libya'ya, Afganistan'a huzur getirmediğini belirterek, İran'a da huzur getirmeyeceğini söyledi.

ABD başkanlarından Barack Obama'nın petrolü millileştiren lider Musaddık'ı deviren 1953 darbesinden yıllar sonra, darbenin arkasında ABD'nin olduğunu itiraf ettiğini söyleyen Salıcı, "Dışişleri bakanlarından Madeleine Albright, 'ABD, İran'ın halk tarafından sevilen Başbakanı Muhammed Musaddık'ın iktidardan indirilmesini düzenlemede önemli rol oynadı' bile dedi. Bu müdahale İran'a huzur getirdi mi? Vietnam ve Kamboçya'yı yıllarca bombalayarak müzakere masasına oturtmayı deneyenler mi başarılı oldu? Aynı yöntem bugün neden farklı sonuç versin Irak'ın işgali, ülkemizde de terör estiren IŞİD'i doğurdu. Peki İran'a müdahale neye yol açacak? Bizim, İran'daki rejime en ufak bir sempati beslemediğimiz çok açıktır" ifadelerini kullandı.

"İran'daki reformist akıla destek olmak başka bir şeydir; bölgeyi savaş alanına çevirmek bambaşka bir şeydir"

Salıcı, İran'daki rejimin binlerce vatandaşını gözünü kırpmadan katlettiğini, yaptırımlardan faydalanarak ülkenin bütün ekonomik kaynaklarını dar bir gruba aktardığını belirterek "İran'daki rejimin zulmünü yerden yere vurmak başka bir şeydir; İran'ı işgal etmek bambaşka bir şeydir. İran'daki reformist akıla destek olmak başka bir şeydir; bölgeyi savaş alanına çevirmek bambaşka bir şeydir. Basra Körfezi, dünya enerji ticaretinin can damarlarından biridir. İran'ın, Irak'ın, Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol ihracatının büyük kısmı bu hatta bağlıdır. Çin'e ve Hindistan'a giden petrolün yaklaşık yüzde 45'i Basra Körfezi'nden geçer. Bu hat üzerinde çıkacak bir kriz, petrol fiyatlarını tırmandırarak dünya ekonomisinde derin bir sancıya yol açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"İran'a yönelik bir müdahaleyi üst perdeden, heyecanla savunanların hiçbirisi İran'ın komşusu değildir"

"Biz ne Tahran'ın avukatıyız ne de Washington'un memuruyuz" diyen Salıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim önceliğimiz Türkiye'nin güvenliğidir. Türkiye, başkalarının ajandasının ve stratejik hesaplarının faturasını üstlenecek bir ülke değildir. İran'a yönelik bir dış müdahale; bizim açımızdan yasa dışı göç dalgaları, terör ve uyuşturucu trafiği riski taşımaktadır. Bunları görmek için Suriye İç Savaşı'nı hatırlamak yeterlidir. Bölgemizi ateşe verenler bir gün evlerine döner ama o yangının dumanı Türkiye'nin, hatta Orta Doğu'nun üstünde tütmeye devam eder. İran'a komşu devletler de bu durumun farkındadır ki müdahaleye destek vermemektedir. Dikkat edin; İran'a yönelik bir müdahaleyi üst perdeden, heyecanla savunanların hiçbirisi İran'ın komşusu değildir. Onlar bizimle aynı mahallede bile değildir."