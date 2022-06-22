CHP'li Özdemir 'Evim Mağdurları'nı TBMM Gündemine Taşıdı: "Nisan Ayında Kabul Edilen Kanun Maddeleri, Mağdur Edilen Vatandaşları Korumuyor" - Haberler

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CHP'li Özdemir 'Evim Mağdurları'nı TBMM Gündemine Taşıdı: "Nisan Ayında Kabul Edilen Kanun Maddeleri, Mağdur Edilen Vatandaşları Korumuyor"

ANKA - Güncel
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CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, kamuoyunda “evim mağdurları” olarak bilinen yurttaşların sorunlarını TBMM Genel Kurulu gündemine taşıdı. Özdemir, “Geçtiğimiz nisan ayında kabul edilen kanun maddeleri, mağdur edilen vatandaşları korumuyor. Firmalarla birlikte TMSF de yasayı açıkça ve keyfi olarak ihlal ediyor. 2,5 ay geçmesine rağmen devir işlemleri çok yavaş ilerliyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, kamuoyunda "evim mağdurları" olarak bilinen yurttaşların sorunlarını TBMM Genel Kurulu gündemine taşıdı. Özdemir, "Geçtiğimiz nisan ayında kabul edilen kanun maddeleri, mağdur edilen vatandaşları korumuyor. Firmalarla birlikte TMSF de yasayı açıkça ve keyfi olarak ihlal ediyor. 2,5 ay geçmesine rağmen devir işlemleri çok yavaş ilerliyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, kamuoyunda 'evim mağdurları' olarak bilinen yurttaşların sorunlarını Meclis Genel Kurulu gündemine taşıdı. Özdemir, şunları söyledi:

"Kamuoyunda 'evim mağdurları' adıyla bilinen faizsiz ev ve taşıt alma vaadinde bulunan şirketlerin yarattığı mağduriyetler devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda geçtiğimiz nisan ayında kabul edilen kanun maddeleri, mağdur edilen vatandaşları korumuyor.

Firmalarla birlikte TMSF de yasayı açıkça ve keyfi olarak ihlal ediyor. 2,5 ay geçmesine rağmen devir işlemleri çok yavaş ilerliyor, vatandaşa almadığı hizmetin bedeli ödetiliyor. Artan enflasyon karşısında yatırılan paraların değerinin de düşmesi ile birlikte vatandaşların mağduriyetleri daha da artıyor. Faaliyetlerine şeffaf ve açık olarak devam etmeyen altı firma ile birlikte gerçekten hiçbir denetim mekanizması bulunmuyor. Buradan başta Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı, TMSF'yi, BDDK'yı, bütün kurumları uyarıyorum. Yasal düzenlemeyi yerine getirmeyen özellikle iktidar partisi yetkililerinin de bu denetimin yapılması konusunda gerekli adım atması gerekiyor."

ANKA / Güncel

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