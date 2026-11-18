(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bu yılın dokuz ayında kredi kartı veya bireysel kredi borcunu ödeyemediği için 1 milyon 652 bin 681 kişinin yasal takibe alındığını, icra dairelerindeki dosya sayısının 26,7 milyona, vatandaşların toplam finansal borcunun ise 7,6 trilyon liraya ulaştığını belirterek, "Vatandaşın cebinde para kalmadı. Maaşlar temel ihtiyaçlara yetmiyor" dedi.

Kış, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre bu yılın 9 ayında kredi kartı veya bireysel kredi borcunu ödeyemediği için yasal takibe alınan kişi sayısının 1 milyon 652 bin 681'e ulaştığını, geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 506 bin olan bu durumdaki kişilerin bir yılda yaklaşık 147 bin kişi arttığını ifade etti.

Her gün 6 bin kişinin borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştüğünü dile getiren Kış, "Bunlar yalnızca istatistik değil; ailesinin geçimini sağlamaya çalışan, ay sonunu getiremeyen milyonlarca insanın yaşadığı çaresizliktir. Vatandaş kredi kartıyla mutfak masrafını, faturalarını, çocuğunun okul ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Borcunu ödemek için yeniden borçlanıyor, sonunda da yasal takiple karşı karşıya kalıyor. İktidarın ekonomi politikalarının vatandaşı getirdiği nokta budur" değerlendirmesinde bulundu.

"4,5 MİLYON VATANDAŞIN BORCU HALA YASAL TAKİPTE"

Kış, Eylül 2026 itibarıyla kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takipte bulunan ve borcu devam eden vatandaşların sayısının 4 milyon 504 bin 141'e yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kişilerin 2 milyon 857 bini banka ve diğer finansal kuruluşların, 2 milyon 359 bini ise varlık yönetim şirketlerinin takibinde bulunuyor. Her iki grupta da yer alanlar tekilleştirildiğinde toplam 4,5 milyon kişiye ulaşılıyor. Milyonlarca vatandaş artık yalnızca bankalara değil, varlık yönetim şirketlerine de borçlu durumda. İnsanlar borçlarını kapatamıyor, faiz yükünden kurtulamıyor, yasal takipten çıkamıyor. Bu tabloyu görmezden gelen bir ekonomi yönetimi vatandaşın gerçek sorunlarından kopmuştur.

"İCRA DAİRELERİNDE 26,7 MİLYON DOSYA BEKLİYOR"

İcra dairelerindeki tablo da borç krizinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. UYAP verilerine göre, 1 Ocak–13 Kasım 2026 arasında icra dairelerine 9 milyon 48 bin yeni dosya geldi. Aynı dönemde 6 milyon 347 bin dosya sonuçlandırıldı veya işlemden kaldırıldı. Buna rağmen icra dairelerinde işlem görmeye devam eden toplam dosya sayısı 26 milyon 692 bine yükseldi. Açık dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 796 bin arttı. Türkiye'de milyonlarca icra dosyası adliyelerde bekliyor. Vatandaşın gelirini artıracak, borç yükünü hafifletecek kalıcı çözümler üretilmediği sürece bu dosyalar azalmayacak. İcra dairelerinde biriken dosyalar, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazın da göstergesidir.

"VATANDAŞIN TOPLAM BORCU 7,6 TRİLYON LİRAYA DAYANDI"

6 Kasım 2026 itibarıyla vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları toplamı 7 trilyon 459 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 3 trilyon 684 milyar lirasını kredi kartı, 3 trilyon 775 milyar lirasını ise bireysel kredi borçları oluşturdu. Varlık yönetim şirketlerine devredilen 132 milyar liralık borçla birlikte vatandaşların toplam finansal borcu 7 trilyon 591 milyar lirayı buldu. Bankaların zamanında tahsil edemediği için takibe aldığı bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise 413 milyar liraya yükseldi.

Vatandaşın cebinde para kalmadı. Maaşlar temel ihtiyaçlara yetmiyor. İnsanlar ayı tamamlayabilmek için kredi kartına yükleniyor, asgari ödemeyi yapabilmek için başka bankadan borçlanıyor. Gelir artmadıkça bu borçların ödenmesi mümkün değil. İktidar hala ekonomik programın başarısından söz ediyor. O zaman açıklasınlar: Milyonlarca insan neden borcunu ödeyemiyor? Neden her gün binlerce vatandaş yasal takibe düşüyor?

AKP iktidarı artık bu tabloyla yüzleşmek zorundadır. Milyonlarca insanın borç yükünü hafifletecek, yüksek faiz baskısını azaltacak, gelirini koruyacak somut adımlar atılmalıdır. Vatandaşın borcunu ödeyebilmesi için önce geçinebilmesi gerekiyor. Emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelirlinin cebindeki parayı her geçen gün eriten bu düzen sürdürülemez. İnsanları sürekli borçlanmaya mecbur bırakan ekonomi politikalarından vazgeçin. Vatandaşı icra dosyalarının arasında yaşamaya mahkum etmeyin. Bu ülkenin insanları ömrünü borç ödeyerek geçirmek zorunda değil."

Kaynak: ANKA