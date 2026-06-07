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CHP'li Karabat: Otoriter Rejimin İnşası İçin Kara Para Dilenen Bir İktidarla Karşı Karşıyayız

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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 'varlık barışı' düzenlemesini eleştirerek, iktidarın kara para ile otoriter rejim inşa etmeye çalıştığını ve Türkiye'nin kara para aklama riskinde kötü durumda olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "varlık barışı" düzenlemesine ilişkin olarak, "Otoriter rejimin inşası için kara para dilenen bir iktidarla karşı karşıyayız. 'Varlık Barışı' adı altında yurtdışındaki paraların Türkiye'ye getirilmesi için yapılan düzenleme tam olarak budur" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin, yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalına girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Otoriter rejimin inşası için kara para dilenen bir iktidarla karşı karşıyayız. 'Varlık Barışı' adı altında yurtdışındaki paraların Türkiye'ye getirilmesi için yapılan düzenleme tam olarak budur. Kamu harcamalarının finanse edilmesi için acil dış kaynak gerekmektedir. Yurt dışından reel ekonomiye güven olmadığı için sadece yüksek faize para gelmektedir. Şimdi buna kara paranın legalleştirilmesi de eklenmektedir."

"ŞİMŞEK NE YAPARSA YAPSIN BAŞARISIZ OLACAK"

OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF) dünyadaki kara para trafiğini doğrudan denetleyen en yetkili kurumdur. Türkiye, 2021 yılında FATF tarafından kara listeye alınmış, 2024'te yapılan kısmi düzenlemelerle gri listeden çıkmış. Ancak Türkiye FATF tarafından yakından izlenmektedir. Gri listeden çıkınca bunu 'başardık' diye duyuran Mehmet Şimşek, 2 yıl sonra tüm dünyaya çağrı yaparak kayıtdışı, kara, kirli ne kadar para varsa getirin diye açıklama yapıyor. Yargı darbesinin finansmanından sorumlu olan Şimşek, ne yaparsa yapsın başarısız olacak."

"NE TÜRKİYE'DE NE DE DÜNYADA DESTEKÇİ BULAMIYORLAR"

CHP'ye yöneltilen yolsuzluk iddialarının dünyada karşılığının olmadığını vurgulayan Karabat, "Şimdi butlan ekibi ile bunları gündeme getirmeye çalışıyorlar; ama ne Türkiye'de ne de dünyada destekçi bulamıyorlar. Bu konuda önemli bir veri daha paylaşalım. İsviçre merkezli Basel Yönetişim Enstitüsü tarafından her yıl yayınlanan ve ülkelerin kara para aklama ile terörizmin finansmanı konusundaki risklerini ölçen Basel AML Endeksi'nde Türkiye kötü bir noktadadır" ifadelerine yer verdi.

"AKP, KARA PARAYI DA BÖYLE MEŞRULAŞTIRMAK İSTİYOR"

Türkiye'nin, Basel AML Endeksi'nde 177 ülke arasında 62'nci sırada yer aldığını kaydeden Karabat, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin risk skoru 10 üzerinden 5,65 olarak açıklandı. Bu skor ile Türkiye 'orta-yüksek risk' grubuna yakın bir konumda yer alıyor. Küresel-jeopolitik düzen değişiyor bahanesiyle ve Trump-Barrack talimatıyla Türkiye'de demokrasiyi askıya almaya çalışan AKP, kara parayı da böyle meşrulaştırmak istiyor. Türkiye yakında yeniden gri listeye girecek, AKP de bunu devlet aklı diye savunacaktır."

"AKP, KENDİ İKTİDARINI SÜRDÜRMEK İÇİN ÜLKEYİ ATEŞE ATMAKTAN GERİ DURMUYOR"

Kara para beslediğin yılan gibidir, bir gün döner seni sokar. Tüm göstergeler, AKP'nin kara para ve yolsuzlukta Türkiye'yi en kötü konuma soktuğunu gösteriyor. AKP, kendi iktidarını sürdürmek için ülkeyi ateşe atmaktan geri durmuyor. Buna karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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