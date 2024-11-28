CHP'li Başevirgen: Asgari Ücret En Az 30 Bin Lira Olmalı

ANKARA -CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen,"İktidarın lütfeder gibi dillendirdiği yüzde 40'lık zammın yapılması durumunda bile aradaki fark sadece 9 kilo kıyma parasına denk geliyor. Yüzde 40 zam yapılması durumunda asgari ücretli maaşına gelecek 6 bin 800 liralık zammın karşılığı olarak; 2 gram altın, 41 koli yumurta, 680 ekmek, 9,7 litre zeytinyağı, 27 kilo beyaz peynir, 20 kilo zeytinden sadece birini alabiliyor. Dar gelirlinin biraz olsun nefes alabilmesi için asgari ücret en az 30 bin lira olmalı. İktidara çağrımızdır; bir kez olsun yandaşınızı değil vatandaşı düşünün" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iktidarın asgari ücret zammını hedef enflasyona göre yapacağı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğine söyleyen Başevirgen, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Asgari ücretteki erime TÜİK'E göre 5 bin 261 lira"

Asgari ücretin alım gücünde yaşanan düşüşe dikkat çeken Başevirgen, "17 bin liralık asgari ücretin alım gücü yılsonunda Merkez Bankası'na göre 11 bin 741 lira, İPA Yaşam Maliyeti verilerine göre ise 10 bin 788 liraya kadar gerileyecek. Yani asgari ücretteki erime TÜİK'e göre 5 bin 261 lira, İPA'ya göre de 6 bin 214 lirayı bulmuş olacak. Sadece Merkez Bankası verilerini baz aldığımızda bile 17 bin liranın alım gücünü enflasyona karşı koruyabilmemiz için asgari ücretin 24 bin 621 lira olması gerekiyor. Yani yeni asgari ücret belirlenirken önce 17 bin liranın alım gücünün korunabilmesi için ücretin 24 bin 795 liraya çekilmesi, üstüne de zammın yapılması gerekiyor" dedi.

"İktidar TÜİK oranlarını baz alarak yaptığı zamlarla kul hakkı yemeye devam ediyor"

İktidarın dar gelirliye nefes aldırma gibi bir derdinin olmadığını ifade eden Başevirgen, "İktidar TÜİK oranlarını baz alarak yaptığı zamlarla kul hakkı yemeye devam ediyor. İnsanlar yıllardır almaları gereken maaş zamlarını alamıyor. Asgari ücrete hedef enflasyona göre zam yapılması söylentileri bile vicdansızlıktır. İktidar hedef enflasyona göre en üst perdeden yüzde 40'lık bir zam yapsa bile, asgari ücretlinin cebine 23 bin 802 lira girmiş olacak. Yani Merkez Bankası verilerine göre eriyen maaş tutarının bile altında kalacaklar. Bir başka deyişle olası bir yüzde 40'lık zamla asgari ücretlinin alım gücü 2024 yılının bile gerisine düşecek" diye konuştu.

"Yüzde 40'lık zam yapılması durumunda bile aradaki fark sadece 9 kilo kıyma parasına denk geliyor"

Yüzde 40 zam yapılması durumunda zam oranıyla neler alınabileceğini de hesaplayan Başevirgen, "TÜRK-İŞ' in ekim ayı verilerine göre açlık sınırı 20 bin 431 liraya kadar dayandı. Açlık sınırı yeni yılla birlikte daha da artacak. Şubat ayında asgari ücretli zamlı maaşını aldığında yine açlık sınırının altında kalacaktır. 2025 yılında 1 kilogram kıyma fiyatının 700 lirayı geçmesi bekleniyor. İktidarın lütfeder gibi dillendirdiği yüzde 40'lık zammın yapılması durumunda bile aradaki fark sadece 9 kilo kıyma parasına denk geliyor. Öte yandan yüzde 40 zam yapılması durumunda asgari ücretli maaşına gelecek 6 bin 800 liralık zammın karşılığı olarak; 2 gram altın, 41 koli yumurta, 680 ekmek, 9,7 litre zeytinyağı, 27 kilo beyaz peynir, 20 kilo zeytinden sadece birini alabiliyor. Dar gelirlinin biraz olsun nefes alabilmesi için asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerekiyor. İktidara çağrımızdır; bir kez olsun yandaşınızı değil vatandaşınızı düşünün" açıklamasını yaptı.