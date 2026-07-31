CHP'li Ali Öztunç'tan Mehmet Şimşek'e Reza Zarrab sorusu: 'Türk yargısı rüşvet, kara para gibi işlemleri normal mi karşılamakta?'

ANKARA – CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Reza Zarrab dosyasında ABD'de yargılamaya konu olan iddiaların Türkiye'de neden etkin şekilde soruşturulmadığını ve kamu bankalarına yönelik inceleme yapılıp yapılmadığını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na, ABD'de görülen Reza Zarrab davasında ortaya atılan iddialar, Halkbank süreci ve Türkiye'de yürütülen incelemelere ilişkin soru önergesi verdi.

Önergesinde, ABD'deki yargılama sürecinde Reza Zarrab'ın İran'a yönelik yaptırımların delinmesi amacıyla kurulan sistemde görev aldığını kabul ederek savcılıkla iş birliği yaptığını ve dönemin Ekonomi Bakanı ile bazı kamu görevlilerine rüşvet verdiğini öne sürdüğünü hatırlatan Öztunç, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de mahkum edildiğini ve Halkbank hakkında uzun yıllar dava yürütüldüğünü belirtti.

Aynı olaylar kapsamında Türkiye'de rüşvet aldığı veya kamu gücünü kullanarak sisteme destek verdiği iddia edilen kamu görevlileri ve siyasetçiler hakkında etkin bir adli sürecin işletilmediğini savunan Öztunç, ABD'de suç olarak değerlendirilen fiillerin Türkiye'de neden yargı konusu yapılmadığının kamuoyu açısından açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Öztunç, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"ABD'de görülen Reza Zarrab davasında Türkiye'deki kamu kurumları ve kamu bankalarına ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında Bakanlığınız tarafından herhangi bir idari inceleme veya denetim yapılmış mıdır? ABD mahkemelerinde dile getirilen ve kamuoyuna yansıyan rüşvet, kara para, usulsüz para ve altın transferi iddiaları doğrultusunda Türkiye'de herhangi bir mali inceleme başlatılmış mıdır? Rüşvet, kara para, usulsüz para ve altın transferi gibi işlemleri ABD mahkemeleri suç sayarken, Türk yargısı bunu normal mi karşılamaktadır? Halkbank'ın ABD'de devam eden yargılama sürecinin sona ermesine ilişkin yapılan anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti'ne doğrudan veya dolaylı mali yükümlülüğü olmuş mudur? Olduysa tutarı ne kadardır? ABD'deki dava sürecinde Türkiye'deki kamu bankalarının uluslararası yaptırımların ihlalinde rol aldığı yönündeki iddialar hakkında Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir? Söz konusu süreç nedeniyle kamu bankalarının uluslararası itibarı, dış finansmana erişimi veya mali yapısı olumsuz etkilenmiş midir? Etkilenmişse bunun ekonomik maliyeti ne kadardır? Bakanlığınız, ABD mahkemelerinde ortaya çıkan iddiaların aydınlatılması amacıyla Reza Zarrab dosyasında bahsi geçen para transferleri, altın transferi ve finansal işlemler Türkiye'deki mali denetim mekanizmalarınca incelenmiş midir? ABD'li makamlardan Reza Zarrab'ın itirafları doğrultusunda bilgi ve belge talep edilmişimdir? Uluslararası yaptırımların ihlal edildiği iddiaları nedeniyle Türkiye'nin finansal sistemi ve kamu bankalarının benzer risklerle karşılaşmaması için son yıllarda hangi ilave tedbirler alınmıştır? Kamuoyunda uzun yıllardır tartışılan bu iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla Bakanlığınız yeni bir inceleme veya araştırma başlatmayı planlamakta mıdır? ABD yargı makamlarının dosyaya ilişkin paylaştığı bilgi ve belgelerden Türkiye Cumhuriyeti makamlarına resmi kanallarla iletilenler bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa bunlar doğrultusunda herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Reza Zarrab'ın ABD mahkemelerinde yemin altında verdiği ve rüşvet iddialarını içeren ifadeleri Türkiye Cumhuriyeti adli makamlarınca delil veya ihbar niteliğinde değerlendirilmiş midir? ABD'de mahkeme kararlarına konu olan ve suç teşkil ettiği kabul edilen fiillerin Türkiye'de soruşturulmamasının hukuki gerekçesi nedir? Aynı olay nedeniyle ABD'de mahkümiyet kararları verilirken, Türkiye'de hiçbir kamu görevlisi veya siyasi hakkında dava açılmamasını Bakanlığınız nasıl açıklamaktadır?"

Kaynak: ANKA