2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Pendik'te çıkan yangında üç çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'deki yoksulluk sorununa dikkat çekti. TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında bu trajedinin bir gerçek olduğunu ve siyasi partilerin bu konuyu göz ardı etmeden siyaset yapamayacaklarını belirtti.

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Pendik'te bir evde çıkan ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği, birinin ise yoğun bakımda olduğu yangına ilişkin, "Türkiye bu yoksullukla yüzleşmediği sürece medeni dünyada yerini alamaz. Hep beraber Meclis'teki tüm siyasi partiler bu gerçekle yüzleşmeden siyaset yapamaz. Türkiye'nin gerçeği burada. Maalesef gece yarısı üç çocuk yanarak ölüyor ve başka dramlar da var" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bütçe görüşmeleri öncesinde Pendik'te bir evde çıkan 3 çocuğun hayatını kaybettiği, birinin ise yoğun bakımda olduğu yangını gündeme getirdi. Ağbaba, şöyle konuştu:

"Bugün bütçede Turizm Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı görüşülecek. Ancak Türkiye'nin bugün acı bir gerçekle yüzleşti Türkiye. Bakın burada gece yarısı bir yangında üç çocuk cayır cayır, yanarak öldü. Geçtiğimiz yıl da tam bu zamanlar İzmir'de çocuklarımız yanarak ölmüştü. Yoksulluğun yaktığı canlar bunlar. Bir tarafta maalesef sadece iki gazete haber olmuş bu. Bir tarafta da bir haber var.

Bakın bir haber var. 'Ekonomide lig atladık' Bunların hepsi yalan. Gerçek burada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yardımcısı 17 bin 748 dolar diyor milli gelir. İşte milli gelir burada. Türkiye'nin gerçeği burada. Türkiye bu yoksullukla yüzleşmediği sürece medeni dünyada yerini alamaz. Hep beraber Meclis'teki tüm siyasi partiler bu gerçekle yüzleşmeden siyaset yapamaz. Türkiye'nin gerçeği burada. Maalesef gece yarısı üç çocuk yanarak ölüyor ve başka dramlar da var. Babayla ilgili, anne ile ilgili maalesef toplumun ortalaması olmuş durumda. Bu durum yoksulluk ve maalesef iş bulamadığı için insanlar geliri başka kapılarda legal olmayan işlerde aramaya devam ediyor. Bugün Meclis mutlaka bunu gündemine almalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
