CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, emeklilikteki 17 yıllık farkı eleştirdi

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, kademeli emeklilik bekleyen yüz binlerce yurttaşın talepleri için Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu ile bir araya geldi. Yüksel, "Sabah işe başlayanla akşam başlayan arasında 17 yıl bir emeklilik süresi farkı varsa bu siyaset kurumunun yetersizliğini, beceriksizliğini gösteriyor" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen buluşmada konuşan Yüksel, şunları söyledi:

"Zannediyorum ülkemizin yaşadığı son dönemlerde de insanların alın terinin, emeklerinin ne kadar iç edildiği ne kadar yok sayıldığı ne kadar üzerine çöküldüğü dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Bizler CHP İstanbul İl Örgütü olarak sevgili dostlarımızın, emeklilikte adalet arayan kardeşlerimizin, bu ülkenin emekçilerinin; bu ülkeye yıllardır hizmet eden, çalışan, alın teri döken ama maalesef siyaset kurumunun planlamasını doğru yapmadığından dolayı mağduriyet yaşayan, çoluk çocuğuna harçlık veremeyen, yeni iş bulamayan insanlarımızın, yurttaşlarımızın seslerini, sıkıntılarını sizlerle paylaşmak üzere huzurunuzdayız. Derdin sahibinin derdini anlatması daha kıymetli. O yüzden siyaset kurumu olarak bizler, sizin mücadelenizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz ve gerçekten bu sorunu bizzat yaşayanlar olarak sizlerin CHP İl Başkanlığımızda sorunlarınızı, dertlerinizi bizzat sizin anlatmanız daha doğru olur."

"İSTEDİĞİMİZ TEK ŞEY ADALET"

EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu da şunları dile getirdi:

"Bir günün farkı 17 yıl olamaz. Bizler ayrıcalık istemiyoruz, lütuf istemiyoruz. Bizler yıllarca çalışmış, primlerini ödemiş, devletine karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiş milyonlarca emekçiyiz. İstediğimiz tek şey de adalet. Aynı ülkede, aynı iş yerlerinde, aynı şartlarda çalışan insanlar arasında bu kadar büyük bir emeklilik farkı olabilir mi? Bir günün farkı bir insanın hayatından 17 yıl alabilir mi? Biz bu adaletsizliğe itiraz ediyoruz. EYT ile kazanılan haklara karşı değiliz. Bizim itirazımız, bir kesimin mağduriyeti giderilirken hemen arkasındaki milyonlarca insan için yeni bir mağduriyet yaratılmasıdır. İlk sigortalılık tarihi ve prim koşulları esas alınarak yaş uçurumunu ortadan kaldıracak hakkaniyetli bir geçiş düzenlemesi istiyoruz. Bizler primlerimizi peşin ödedik, yıllarca çalıştık, ürettik. Bizler alın terimiz karşılığında adalet bekleyen insanlarız. Bizler borçlu değiliz, alacaklıyız; alacağımızın adı da adalettir. Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndayız. Bu ev sahipliğini ve kademeli emeklilik mücadelemize gösterilen ilgiyi önemsiyoruz."

"YANINIZDA OLACAĞIZ"

Bu sözler üzerine Yüksel, şunları dile getirdi:

"Hakikaten trajik bir örnek. Bir ailede ikiz var. Sabah fabrikada işe başlayanla akşam fabrikada işe başlayan arasında 17 yıl var. Bu, siyaset kurumunun bu konulardaki düzenlemeyle ilgili beceriksizliğini gösteriyor. Yani sabah işe başlayanla akşam başlayan arasında 17 yıl bir emeklilik süresi farkı varsa bu siyaset kurumunun yetersizliğini, beceriksizliğini gösteriyor. Dolayısıyla bu ifadelerinizi de mutlaka sahipleneceğiz. Mağduriyet yaşayan 5 milyona yakın yurttaşımız var, ailelerle birlikte milyonlar ediyor. Sürekli sesiniz olmaya, sesinizi yükseltmeye yardımcı olacağız, yanınızda olacağız."

Kaynak: ANKA