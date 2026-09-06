Öztrak: 20 günde ne değişti de 2027 enflasyon tahmini yüzde 21'e çıkarıldı?

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Orta Vadeli Program'ı ( Ovp ) eleştirerek, "TCMB, 20 gün önce açıkladığı enflasyon raporunda, 2027 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 olacağını tahmin etmişti. Ancak bunun ' Ovp sürecinde yeniden değerlendirileceğini' de söylemişti. Bugün açıklanan OVP'de 2027 enflasyon tahmini yüzde 21 oldu. 20 günde ne değişti de 2027 enflasyon tahmini yüzde 40 oranında saparak yüzde 21'e çıkarıldı" diye sordu.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'ye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi yönetiminin bugün önümüzdeki üç yılı kapsayan OVP'nin ilk sunumunu yaptığını belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Bir önceki OVP'de 2026 için öngörülen yüzde 16'lık enflasyon tahmini, bu OVP'de yüzde 28,4'e çıkıyor. TCMB, 20 gün önce açıkladığı enflasyon raporunda, 2027 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 olacağını tahmin etmişti. Ancak bunun 'OVP sürecinde yeniden değerlendirileceğini' de söylemişti. Bugün açıklanan OVP'de 2027 enflasyon tahmini yüzde 21 oldu. 20 günde ne değişti de 2027 enflasyon tahmini yüzde 40 oranında saparak yüzde 21'e çıkarıldı?

"SAVAŞAN İKİ TARAFIN ENFLASYONUNU TOPLASANIZ, BİZDEKİ ENFLASYONUN YARISI ETMİYOR"

Ekonomi yönetimi tutmayan hedef ve tahminler için 'Açık konuşalım, muhtemelen ataleti düşük ölçtük' diyor. Ataletin sebebi, sorunun sebebi olan Saray yönetimine olan güvenin bitmesi. Merkez Bankası da enflasyonun 7 puanının 'Savaşın etkilerinden' kaynaklandığını söylüyor.

Kuzeyimizde ve Orta Doğu'da iki savaş sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşıyor: Rusya'da enflasyon yüzde 6 Ukrayna'da enflasyon yüzde 7,7. Nasıl oluyor da savaştan etkilenen Türkiye'de enflasyon yüzde 31,51 oluyor? Savaşan iki tarafın enflasyonunu toplasanız, bizdeki enflasyonun yarısı etmiyor. Diğer tarafta ise ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş sürüyor. Bu savaşta topraklarına İHA saldırıları yapılan, füzeler düşen ülkeler: Suudi Arabistan'da enflasyon yüzde 1,80 Kuveyt'te enflasyon yüzde 2,19 Katar'da enflasyon yüzde 2,21 Ürdün'de enflasyon yüzde 2,7 BAE'de enflasyon yüzde 2,7 Bahreyn'de enflasyon yüzde 3,0 Umman'da enflasyon yüzde 3,2 Lübnan'da enflasyon yüzde 15,7… Türkiye'deki enflasyon, tüm bu ülkelerdeki enflasyonların toplamı kadar!

Merkez Bankası enflasyonun 7 puanını etrafımızdaki savaşlara bağlıyor ama bizdeki savaş etkisinin neden savaşan ülkelerin çoğunun enflasyonundan fazla olduğunu, savaş etkisini çıkarsak bile geri kalan bizdeki enflasyonun neden savaştaki ülkelerden kat be kat fazla olduğunu açıklayamıyor. Ekonomi yönetimi, bir taraftan bütçede nasıl tasarruf yaptıklarını anlatırken, son 3 yıldır 'emanet' ve 'avans' hesaplarını kullanarak bütçenin arkasını nasıl dolaştıklarından sadece 2025 sonunda 'bütçe açığı' ile bütçe nakit açığı' arasındaki farkın nasıl 357 milyar liraya ulaştığından hiç bahsetmiyor.

"HÜKÜMET GÖZÜNÜ ÇİFTÇİNİN RIZKINA DİKTİ"

Aynı sunumda, 'Yönetilen yönlendirilen fiyatlar' ile birlikte, Tarımsal ürünlerin alım fiyatlarında da program hedefleriyle uyumun daha hassas şekilde gözetileceği söyleniyor. Anlaşılan yüksek faiz, düşük kur enflasyonu düşüremeyince hükümet gözünü çiftçinin rızkına dikti. Çiftçinin maliyetlerini düşürecek önlemler yerine, alın terinin karşılığı ürün fiyatlarını, bir türlü tutmayan hedeflere göre artırmaya kalkışmak, dezenflasyonun faturasının sanayiciden sonra, çiftçiye de kesilmesi demektir. Üreten kesime böyle yüklenirken nasıl olup da büyümenin yüzde 4'ün üstüne çıkacağının açıklaması bu OVP'de yoktur.

Ekonomi yönetiminin tutturulamayan hedefleri sürekli dış konjonktüre bağlaması, 'Atıl iş gücü işsizlik demek değildir. Atıl işgücü atıl işgü cüdür' şeklindeki hem ekonominin hem de vatandaşın yaşadığı gerçeklerden giderek uzaklaştıklarını gösteriyor. İş bulma umudunu kaybettiği için açlık sınırı altında ücretlerle çalışmak istemediği için ya da diğer sebeplerle iş gücüne dahil olmayan vatandaşlarımıza insan onuruna yakışır iş imkanları sağlamak yerine, eğitim sistemine kusur bulup iletişim politikalarına bel bağlamak ise gerçekten evlere şenlik… Bu ülkenin en önemli stratejik üstünlüğü genç nüfusudur. Bunu atıl tutan bir yönetim işini yapamıyordur. Kötüdür."

Kaynak: ANKA