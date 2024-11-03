Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışına Özel'den net yanıt

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlenen mitinge katılmayan Mansur Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herhangi bir kırgınlık olmaz. Mansur Bey'in açıklaması son derece sağlıklı, kayyuma karşı olduğunu bir hukukçu kimliğiyle dile getirmiş. Mansur Bey bir kente neden küssün?" ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL: AHMET ÖZER'İ ZİYARET ETMEK İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURDUK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın 2. gününün sonunda gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Görevden alınan partisinin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde pazartesi günü ziyaret etmek istediklerini ve bu konuda Adalet Bakanlığına başvuruda bulunduklarını belirten Özel, Bakanlığın prosedürü tamamlamasını beklediklerini bildirdi.

"MANSUR YAVAŞ'LA ARAMIZDA KIRGINLIK YOK"

Ahmet Özer için yapılan mitinge gelmeyip, "CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir ama bazıları bu sıfatları unutup CHP'yi artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürkçü bir Türk Milliyetçisiyim. Yörüngesini şaşıran ben değilim, bu eleştirileri yapanlardır." diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili sorulan soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi: "Herhangi bir kırgınlık olmaz. Mansur Bey'in açıklaması son derece sağlıklı, kayyuma karşı olduğunu bir hukukçu kimliğiyle dile getirmiş. Mansur Bey bir kente neden küssün? Esenyurt haksızlığa uğramış. Mansur Bey de Esenyurt'un sorununa hukuki bir açıdan yaklaşıyor. Şu kadarını söyleyeyim, biz hiçbir belediye başkanına zorla, mutlaka geleceksiniz, burada yoklama vereceksiniz demedik."

Esenyurt mitingine Yavaş'ın katılmaması üzerinden kötü niyetli spekülasyon yapıldığını öne süren Özel, partisinden başka belediye başkanları ve milletvekillerinin de programları nedeniyle mitinge katılamadığını hatırlattı.

"NORMALLEŞME ASLA TERK ETMEYECEĞİMİZ BİR KONU"

Siyasette normalleşme tartışmalarına değinen Özel, siyasi parti liderlerinin birbiriyle görüşmesinin normal olduğunu, eskiden liderlerin görüşmediği anormal durumun bittiğini söyledi. Normalleşme sürecinin ana öznesinin liderler değil, liderlerin oy aldığı seçmenlerle barışmak olduğunun altını çizen Özel, "Bu asla terk etmeyeceğimiz bir konu. Ama Tayyip Bey bize kayyum atayacak biz de normalleşeceğiz, buna susacağız. Böyle bir şey yok. Ben demiştim en sert muhalefeti yaparım." ifadelerini kullandı.

"NORMALLERİN İÇİNDE İKTİDARLA MİTİNG YAPMAK DA VAR"

Özel, şöyle devam etti: "Ana muhalefetin yapması gereken normallerin içinde iktidarla el sıkışıp bayramlaşmak ya da iktidarla ihtiyaç duyduğunda görüşmek de miting yapmak da vardır, Esenyurt'taki en sert tepkiyi göstermek de vardır. Normali bu. Ben ana muhalefet partisinin yapması gereken normalleri terk etmem, devam ederim. Ama esas toplumun bir anlam yüklediği normalleşme süreci var. O, Tayyip Erdoğan'la ilişki geliştirmek değil, onunla veya Devlet Bahçeli'yle kısır kavgalar etmek yerine, onların engel olamayacağı bir şekilde kitlelerine ulaşmak. Bu, bütün anketlerde görülüyor ki başarılmış durumda. Bu konuda en ufak bir geri adımımız olmaz."

"ÖCALAN'IN MECLİS'TE KONUŞTURULMASINA ŞEHİT AİLELERİ RIZA GÖSTERMEZ"

"Kürt meselesinin çözümünde CHP'nin kırmızı çizgisi nedir?" sorusu üzerine Özel, "Kırmızı çizgileri konuşursa herkes, kimse kimseyle oturup bir şey konuşamaz." ifadesini kullandı. Özel, CHP'nin net olarak ortaya koyduğu perspektifin ise TBMM çatısı altında hiçbir partinin dışlanmadığı, demokratik, kimsenin kimseyi kandırmadığı, samimi, şeffaf toplumsal mutabakat aranması olduğunu ifade etti.

Toplumsal mutabakatın olmazsa olmaz bir tarafının da şehit aileleri ve gaziler olduğuna işaret eden Özel, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Mecliste konuşturulması gibi bir durumu doğru bulmadıklarını, buna Gazi Meclisin, şehit ailelerinin ve gazilerin de rıza göstereceğini düşünmediğini söyledi.