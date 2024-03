CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Down Sendromlular Günü'nde açıklama yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, '21 Mart Down Sendromlular Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Doğum öncesi dönemde annelerin bilinçlendirilmesi ve gerekli tarama testlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu yönde emek harcayan tüm birey ve kurumların mücadelesinde, partim ve şahsım adına her zaman yanlarında ve dayanışma içinde olduğumuzu bildiririm. Onların yaşamlarını desteklemek için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Down Sendromlular Günü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı. Gelişimci ve kapsayıcı tutum ile down sendromlu bireylerin sosyal hayattan izole edilmeden yaşamalarının önemini vurgulayan Şahbaz, şunları kaydetti:

"Bugün 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü! Down sendromu, bir kromozom anomalisidir ve yaşamımıza benzersiz bir renk katar. Sıradan bir insan vücudunda 46 kromozom bulunurken, Down sendromlu bireylerde bu sayı 47'dir. Down sendromu, ülke, millet veya sosyo-ekonomik statü farkı gözetmeksizin herkesi etkileyebilir. Anne adaylarının yaşları ilerledikçe risk artar. Bu sebeple, doğum öncesi dönemde annelerin bilinçlendirilmesi ve gerekli tarama testlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu yönde emek harcayan tüm birey ve kurumların mücadelesinde, partim ve şahsım adına her zaman yanlarında ve dayanışma içinde olduğumuzu bildiririm. Onların yaşamlarını desteklemek için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam dileğiyle."

OTİZM EYLEM PLANI'NA DİKKATİ ÇEKTİ

Otizm Eylem Planı'nın acilen hayata geçirilmesi gerektiğine de değinen Şahbaz, 'Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu' raporunun da bir an önce uygulanmaya başlanması gerektiğinin altını çizdi.