CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'den Dünya Çiftçiler Günü Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Adem, "Toprağa bağlılığımız her geçen gün azalmakta, atalarımızdan miras kalan bu kutsal mesleğimiz yok olmaktadır. Eğer bu gidişata bir an önce dur denilemezse, yakın gelecekte çiftçilik sadece bir anma günü olarak hatırlanacaktır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Adem, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü... Ancak ne yazık ki, ülkemizde çiftçiliğin ve kırsalın hali içler acısı bir durumda. Bu özel günü artık nutuklar ve vaatlerle geçiştirmenin bir anlamı kalmadı. Eğer acil ve köklü tedbirler alınmazsa, yakın gelecekte ülkemiz adına bu günü sadece eskiden çiftçilik yapanları anmak için kutlayacağız. Üzülerek görüyoruz ki, çiftçilerimiz her geçen gün biraz daha yoksullaşmakta, göç etmekte ve çiftçiliği bırakmaktadır. Üretim maliyetlerindeki fahiş artışlar, iklim krizinin etkileri, pazarlama sorunları, yeterli desteklerin olmaması ve köklü politika eksiklikleri, çiftçilerimizi adeta çaresiz bırakmıştır.

Mazot, gübre, ilaç fiyatlarındaki akıl almaz zamlar, bir avuç tohumun bile altın değerinde olmasına neden olmuştur. Kuraklık, sel ve diğer afetler her yıl milyarlarca liralık zararlara yol açmakta, çiftçilerimiz borç batağına saplanmaktadır. Küresel ısınmanın son yıllarda daha da hissedilir hale gelmesi, geleneksel tarım yöntemlerini işlevsiz kılmaktadır. Öte yandan aracıların ve tekelleşmenin önüne geçilememesi, ürünlerinizin hak ettiği değeri bulamamasına neden olmaktadır. Emeklerinizin karşılığını alamıyor, kazançlarınız sürekli erimektedir. Yeterli tarımsal destekler, kredi ve sigorta imkanları sunulamamakta, teknik destek ve eğitim eksiklikleri had safhaya ulaşmıştır. Tüm bu sorunlar, özellikle genç çiftçilerimizi kırsal kesimden göçe zorlamaktadır. Toprağa bağlılığımız her geçen gün azalmakta, atalarımızdan miras kalan bu kutsal mesleğimiz yok olmaktadır. Eğer bu gidişata bir an önce dur denilemezse, yakın gelecekte çiftçilik sadece bir anma günü olarak hatırlanacaktır. Bugün artık nutuklar, vaatler ve geçici çözümlerle oyalanmanın bir anlamı yoktur. Toprağa, üreticiye ve geleceğimize gereken değer verilmediği sürece, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlamak anlamsızlaşacaktır.

"CHP İKTİDARINDA SİZLERİN SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜMLER GETİRECEĞİZ"

Ülkemizin bugünü ve geleceği için, çiftçilerimizin sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretmeliyiz. Aksi takdirde, bu özel günü sadece geçmişte çiftçilik yapanları anmak için kutlayacağız. Bunun olmasına kesinlikle izin vermemeliyiz. Değerli çiftçiler, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, bu ülkenin gerçek efendileri olan sizlerin sorunlarına kalıcı çözümler getireceğiz. Tarım sektörünü yeniden ayağa kaldıracak, çiftçilerimizi hak ettikleri refah seviyesine kavuşturacağız. Çünkü biliyoruz ki, bu ülkenin kalkınması ve geleceği, bereketli topraklarımıza ve emeklerinize bağlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, alın terinize sağlık diliyorum. Mücadelemiz devam edecek."