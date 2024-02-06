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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana'da deprem anma etkinliğine katıldı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Deprem Dayanışması Derneği tarafından Adana'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Deprem Dayanışması Derneği tarafından Adana'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Deprem Dayanışması Derneği, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Adana'da depremin meydana geldiği saat 04.17'de anma etkinliği düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Adana milletvekili Burhanettin Bulut da düzenlenen bu anmaya katıldı. Adanalı yurttaşlar, anmada; "Unutmak yok. Affetmek yok. Helalleşmek yok" yazılı pankart taşıdı.

Bulut'un bugün X hesabından paylaştığı mesaj ise şöyle:

"Adana'da 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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