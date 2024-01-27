CHP Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı... Özgür Özel: "Erdoğan, Türkiye'nin Üzerine Yeni Bir Oyun Kurmaktadır.

Haber: MELTEM KARAKAŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

ESKİŞEHİR – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıda; "Farkında mısınız? Recep Tayyip Erdoğan; CHP'nin halkçı, çalmayan çırpmayan, israf etmeyen, kaynakları yandaşlara değil vatandaşlara dağıtan, şeffaf ve çalışkan belediyeciliğinin karşısında; o anlayışla rekabet etmek yerine karşımıza çok büyük bir cephe kurarak, CHP'yi sözde yalnız bırakarak, geçmişte ittifak yaptıklarımızı karşımıza koyarak, geçmişte partimizde olanların bile karşımızda adaylaşmasını sağlayarak, onlara çok farklı imkanlar kurarak Türkiye'nin üzerine yeni bir oyun kurmaktadır. Bu oyunu Eskişehir, 1999'da; nasıl ittifaksız ama özünde büyük bir ittifakla başardıysa, nasıl Yılmaz Hoca bütün temiz insanlardan, iyi insanlardan, Atatürk milliyetçilerinden, Türk milliyetçilerinden, muhafazakarlardan, devrimcilerden de muhafazakarlardan da aynı anda kendi temiz ve çalışkan kişiliği ile oy alarak Eskişehir ittifakını kurduysa, 31 Mart'taki kazanacak ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Hep birlikte başaracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün; Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve hayata geçirdiği projeler ile ilgili video izletildi.

Toplantıda Özgür Özel'in konuşmasından önce CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce konuştu. Özel ise şunları söyledi:

"Eskişehir'in hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün güzel insanlarına, bütün yiğit insanlarına, dürüst insanlarına; Atatürk'ün evinin kapıları ardına kadar açıktır… İzlediğimiz filmler senaryo olsa, hayal ürünü olup çekilse kolay inanılacak filmler değil. Ama hepiniz biliyorsunuz ki, her santimetrekaresine ayak basan, emek veren, Porsuk balçık haldeyken oraya bakıp da Eskişehir bozkırda kendi kaderine teslim edilmişken, terk edilmişken; bir dünya kenti hayal eden, emek emek çalışarak bir Avrupa kenti, bir dünya kenti yaratan; 1 milyon turisti çekebilen bir kent yaratan bir büyük liderin jübilesine tanıklık ediyoruz. Yılmaz Büyükerşen hocamızın önünde saygıyla eğiliyorum.

Bu tip vedalar çok güçtür. Sonra ne olacak denir? Biraz önce adayımız benim kadın adaylara verdiğim destekten bahsetti. Evet kadın adaylar, genç adaylar istiyoruz. Partimiz, belediyelerimiz, Meclis'imiz çok daha fazla genç ve kadınla siyaset yaptığımız arkadaşlarımızla dolsun istiyoruz. Ama buna her yerde olanak bulamıyoruz. Burada, bu kentte, bu kenti yöneten başta Yılmaz Hoca, çok kıymetli Kazım Kurt Başkanımız, Ahmet Ataç Başkanımız. Bu kadrolar, gençlere olanak tanıyan, kadınlara 'Onlar yapamaz' diyerek görmeyen, onlara bilgi ve birikimlerini paylaşan, onlardan çekinmeden onlara alan açan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş iradesine ve kurucu liderinin iradesine sahip çıkan bu mükemmel insanların hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum.

"BAŞARACAK, BUNA İNANIYORUZ"

Onlar sayesinde bugün Yılmaz Hoca Eskişehir'i kendisinden 30 yaş küçük, evladı yaşında, 50'li yaşlarının başında olan bir Cumhuriyet kadınına içi rahat, gözü arkada kalmadan, burayı Cumhuriyet kadınına Ayşe Ünlüce'ye emanet edebiliyor. Birine, Yılmaz Hoca'ya minnetlerimizi, Ayşe Hanım'a da başarı dileklerimizi yürekten iletiyoruz. Başaracak, buna inanıyoruz.

"AYŞE HANIM'A SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ VE ESKİŞEHİR'İ EMANET EDİYORUZ"

Bu tip vedalar zordur ve risklidir. Bu büyük başarı ya sürmezse ya yeni gelen bunun kıymetini bilmezse derler. İşte eğer Yılmaz Hoca'dan sonra buraya başka siyasi parti, akıl, kenti kent olarak değil rant olarak gören birileri, bir başka akıl buranın değerlerini içselleştirmek yerine peşkeş çekmek isteyen birileri gelirse bu kente yazık olurdu. İşte o yüzden önce hukuk fakültesini bitirmiş, genç yaşında kadın bir hakim olarak adalet dağıtmış ve sonra avukatlık mesleğini başarı ile yapmış, ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik gibi sadece CHP'li belediyelere değil 14 belediyeye eşit, kıymetli hizmet vermiş ve Yılmaz Hoca'nın hem öğrencisi hem yol arkadaşı olmuş, bu belediyeciliği en iyi bilen Ayşe Hanıma sonuna kadar güveniyoruz. Eskişehir'e emanet ediyoruz.

"MAKAM, MEVKİ İÇİN ESKİŞEHİR'İ SATAN BİRİSİNE ESKİŞEHİR EN İYİ CEVABI 31 MART'TA VERECEK"

Sütte leke var; Ahmet Ataç, Kazım Kurt, Yılmaz Büyükerşen'de ve adaylarımızda, başkanlarımızda yok. Biraz önce burada teker teker el sıkıştığım, buraya rozetlerini taktıklarım, daha önce daha iyi olsun diye düşünüp, bir siyasi partinin kuruluşuna iştirak eden ya da bugün Eskişehir'de büyükşehre aday olan birinin partiye geliş ve gidiş süreçlerini en yakından bilen insanlar buradaydı. İçlerine sinmemiş, kabul edememişler. Diyorlar ki 'Biz o yapılana ilk itiraz edeniz.' Birisi daha 1 yıl bile olmadan, geçen sene 14 Mayıs gününde, bundan 10 ay önce ne oldu biliyor musunuz? Eskişehirlilerin karşısına çıktı birisi ve dedi ki 'Ben Recep Tayyip Erdoğan'a muhalifim, ben MHP'nin ona verdiği desteğe inanmıyorum, doğru bulmuyorum. Ben iyi bir insanım, İYİ Parti'de muhalefet yapmak üzere sizden destek istiyorum' dedi. Eskişehirlilerden oy aldı, oy bir kentin bir siyasetçiye emanet ettiği namusudur. O oyları aldı, çok kısa süre içinde; bilmediğimiz bir şey var, oyları alırken bir yandan da AK Parti'den teşvikleri alıyormuş. Onu sonradan öğrendik. Oyları muhalefetim, AK Parti'nin karşısındayım, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındayım diye topladı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine geçti, şimdi de 'Eskişehir'i bana verin, ben yöneteyim' diyor.

"ESKİŞEHİR'İN OY HIRSIZLARINA VERECEK OYU DEĞİL SELAMI BİLE OLAMAZ"

Daha bir yıl önce Eskişehirlileri kandırıp, onların oyunu alıp, o oyları Recep Tayyip Erdoğan'a karşı toplayıp, Recep Tayyip Erdoğan'a götüren; makam, mevki için Eskişehir'i satan birisine Eskişehir en iyi cevabı 31 Mart'ta verecek. Eskişehir'in oyunu çalıp gidenlere Eskişehir'in geleceği emanet edilemez. Eskişehir'in oy hırsızlarına, irade hırsızlarına ve geleceğini çalacaklara verecek oyu değil selamı bile olamaz. Eskişehir'e yürekten inanıyorum.

"TÜRKİYE REKORU BEKLİYORUM SİZLERDEN"

Eskişehirlilerden bir ümidim var. 31 Mart günü sandığa gittiğinizde, geçmişte AK Partili, MHP'li olabilirsiniz. Yarın da o partilere oy verecek olabilirsiniz. Ama ahlak, vicdan ve bu güzel Eskişehir'e sahip çıkmak, Eskişehir'i kandıran sarayla işbirliği yapan bu akla cevap vermek için, bütün Türkiye'ye ibreti alem olsun diye 31 Mart'ta Eskişehir'de CHP adına, Ayşe Başkan adına Türkiye rekoru bekliyorum sizlerden.

"YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN BİR ELİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE, BİR ELİ TÜRKİYE'DEKİ CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÜZERİNDE OLACAK"

Bundan sonraki süreçte hep birlikte olacağız. Kazım Başkan, Ahmet Başkan'la, dışarıdaki ilçelerimizdeki 12 başkanımızla. Ayşe Başkanımızla birlikte yazılan bu büyük tarihi, efsanevi hizmetleri hep birlikte sürdürüp daha iyiye götüreceğiz. Peki o sırada Yılmaz Büyükerşen ne yapacak? Ben size söyleyeyim, Yılmaz Büyükerşen ne evinde oturacak, ne de emeklilik yaşayacak. Yılmaz Büyükerşen'in bir eli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde, bir eli Türkiye'deki CHP'li belediyelerin üzerinde olacak. Buradan ilan ediyorum. İlk toplantıları 31 Ocak günü Ankara'da bütün büyükşehir belediyelerimizin temsilcilerinin, adaylarının ve yöneticilerinin olduğu bir çalıştay var. O çalıştay yerel seçim sürecinin değerlendirme çalıştayı. O çalıştayın açılışında ve başında olacak. Bundan sonra Yılmaz Büyükerşen; Türkiye'deki tüm CHP'li belediyelerin yapılan iyi hizmetlerinin ortaklaştırılması, yapılan iyi projelerin diğer belediyelerde de uygulanması, hizmetlerin standardizasyonu ve geliştirilmesi ile ilgili CHP'nin oluşturduğu yeni kurulun Genel Koordinatörü'dür.

"YILMAZ BÜYÜKERŞEN, HOCALIĞA DEVAM EDİYOR. CHP'Lİ BAŞKANLARIN BELEDİYECİLİK HOCASIDIR"

Eskişehir'deki bu büyük başarıyı yeni aldığımız belediyeler ve göreve devam ettiğimiz belediyelere taşımak, hangisi iyi yapıyorsa öbürüne de taşımak, bütün Türkiye'de hizmetlerin tek elden, farklı farklı kartlar değil tek bir kartın oluşturulması, kartların tüm şehirlerde geçmesi, en iyi hizmetin tüm belediyelerimizde eşit ve ayrımsız olarak sunulması için Yılmaz Büyükerşen hocalığa devam ediyor. CHP'li başkanların belediyecilik hocasıdır. Arz ederim.

Biz buradan hep birlikte çıktığımız yolda, hep birlikte ilerleyeceğiz. Yolumuz 31 Mart gününde, evet büyük bir oyunla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız ancak yolumuz çok büyük bir zaferin ilk durağı 31 Mart'tır.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE YENİ BİR OYUN KURMAKTADIR"

Farkında mısınız? Recep Tayyip Erdoğan; CHP'nin halkçı, çalmayan çırpmayan, israf etmeyen, kaynakları yandaşlara değil vatandaşlara dağıtan, şeffaf ve çalışkan belediyeciliğinin karşısında o anlayışla rekabet etmek yerine karşımıza çok büyük bir cephe kurarak, CHP'yi sözde yalnız bırakarak, geçmişte ittifak yaptıklarımızı karşımıza koyarak, geçmişte partimizde olanların bile karşımızda adaylaşmasını sağlayarak, onlara çok farklı imkanlar kurarak Türkiye'nin üzerine yeni bir oyun kurmaktadır.

"NASIL YILMAZ HOCA, ESKİŞEHİR İTTİFAKINI KURDUYSA, 31 MART'TA KAZANACAK İTTİFAKIN ADI TÜRKİYE İTTİFAKIDIR"

Bu oyunu nasıl kıracağız? Bu oyunu Eskişehir 1999'da nasıl ittifaksız ama özünde büyük bir ittifakla başardıysa, nasıl Yılmaz Hoca bütün temiz insanlardan, iyi insanlardan, Atatürk milliyetçilerinden, Türk milliyetçilerinden, muhafazakarlardan, devrimcilerden de muhafazakarlardan da aynı anda kendi temiz ve çalışkan kişiliği ile oy alarak Eskişehir ittifakını kurduysa, 31 Mart'taki kazanacak ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Hep birlikte başaracağız.

Bizim işimiz muhalefet ile kavga etmek değil. Bize savaş açanlar oldu, ben barış ilan ettim, bütün muhalefete. Bize çelme atanlar oluyor, dönüp ellerini sıkıyor ve yola devam ediyoruz. Bize kumpas kuranlar oluyor, görüyoruz ama meşgul olmuyoruz. Bizim yolumuz CHP'yi ve Cumhuriyete, Atatürk'ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. Buna inanıyoruz. Biz bu ülkeye güveniyoruz.

İstanbul'un üzerinde pata-pata-pata helikopter ile Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap şeyhlerine, Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında söz verdiği bir takım hanedan sahiplerine arsaları pazarlamasını istemeyen herkes; Ankara'nın parsel parsel yine peşkeş çekilmesini istemeyen herkes ve Türkiye'de bizde olan belediyelerdeki iyi hizmetin sürmesini ve kendi şehirlerinde CHP'nin belediyeciliğine kavuşmak isteyen herkese şunu söylemem gerekiyor, Türkiye'nin başta Eskişehir, görülmek gezilmek istenen bütün şehirlerini CHP'li belediye başkanları yönetiyor. Üniversite sınavında en çok öğrencilerin tercih ettiği şehirleri CHP'li belediyeler yönetiyor. İnsanlar göç ediyorlar ya, göç edilen belediyeler bizde göç verilen belediyeler Cumhur İttifakı'nda. Bunun bir anlamı var. Biz yönettiğimiz şehirleri iyi yönetiyoruz.

"KENTİNİZİ ESKİŞEHİR YAPMAK, HEPİNİZİN ELİNDE"

Bundan sonrası için Anadolu'nun dört bir yanındaki vatandaşlarımıza, aklında CHP'li belediyeye gitmek, göç etmek, oralarda yaşamak isteyenlere şunu söyleyebilirim. Sizlerin hepinizi, örneğin Karşıyaka, Beşiktaş, Yenişehir, Nilüfer, Eskişehir, Tepebaşı, Odunpazarı'nda hepinizi birden ağırlamamız mümkün değil. Ama sizin 31 Mart günü vereceğiniz oylarla kentinizi bir Eskişehir, Karşıyaka, Beşiktaş, Bodrum, Marmaris yapmak elinde. 31 Mart'ta oyunuzu verin, bu güzel belediyeciliği sizin memleketinize getirelim.

"KALKIN AYAĞA VE KAZANIN BU SEÇİMİ"

Bundan sonraki süreç hepimiz için bolca koşturacağımız, çalışacağımız, birlikte başaracağımız, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında önümüze yeni bir yol açacağımız, yolun sonunda onun partisini, Atatürk'ün, Gazi'nin partisini ikinci yüzyıldaki ilk seçimlerde iktidar yapacağımız bir yolda koşuyoruz. Bu yolculuğa var mısınız? O zaman Eskişehir'den başlayarak, yerel seçimlerden başlayarak hep birlikte önce Eskişehir'i ayağa kaldırıyoruz, sonra Türkiye'yi ayağa kaldırıyoruz. Kalkın ayağa ve kazanın bu seçimi. Ben size güveniyorum, ben bu örgüte güveniyorum, ben Eskişehir'e güveniyorum. Ayağa kalkın ve bu seçimleri kazanın. 31 Mart'taki bu zafere siz ulaşacaksınız. Yılmaz Büyükerşen Hocama ve ekibine bu büyük vefa için onun güzel şehri Eskişehir'e yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam, iyi ki varsınız Eskişehir."