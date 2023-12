CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın Yığılca açıklamaları protesto edildi

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca Belediye Başkan aday adayı tanıtımı sırasında söylediği "Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde göç veren bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması bence anlamlıdır" şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Yığılca Dernekleri Federasyonu üyeleri, CHP Düzce İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bırakarak Özcan'ın sözlerini protesto etti.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, geçen hafta Yığılca Belediye Başkan adayı adayını tanıtırken "Önümüzde çok kıymetli bir kardeşimiz var. Önder kardeşimiz. Bir kere bu yola çıkıyorum demekle, bu kararlığı göstermekle gerçekten cesaretine hayranım. Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde göç veren bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması bence anlamlıdır" diye konuştu. Özcan'ın sözleri Yığılca halkının tepkisine neden oldu.

Yığılca Dernekleri Federasyonu üyeleri, Anıtpark'ta yaptıkları basın açıklamasıyla CHP'li Özcan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Yığılca Dernekleri Federasyonu üyeleri adına konuşan Yığılcalılar Dernek Başkanı Şendoğan Tekin, "Geçtiğimiz gün üzülerek izlediğimiz görüntüler sonrası bu basın açıklamasını yapmak zorunluluğu doğmuştur. CHP Yığılca İlçe Başkanlığında aday tanıtım toplantısı sırasında Düzce Milletvekili Talih Özcan tarafından yapılan hadsiz açıklama bizleri üzmüştür. Yığılcalılar, tüm derneklerimiz ve Yığılca Dernekler Federasyonumuz ve 140 bin Yığılcalı olarak milletvekilinin açıklamasını kınıyoruz. Yığılca ilçemiz adını Osmanlı'dan almış, tarihi Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü Milletin Efendisidir' sözünden yola çıkarak ekonomik anlamda sadece ilimize değil, ülkemizin ekonomisine değer katan kültürel değerlerine sahip devletine, milletine bağlı övgü ile bahsedilecek bir ilçedir" dedi.

'MİLLETVEKİLİ YIĞILCA'YA OLAN ÖFKESİNİ DIŞA KUSMUŞTUR'

Tekin, milletvekili Özcan'ın Yığılca'ya olan nefretini dile getirdiğini belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ne yazık ki ismini dahi anmak istemediğimiz, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'den milletvekili seçilen ve Düzce'ye dayatma olarak gönderilen ithal milletvekili zat, ilçemiz halkını aşağılayarak hakarette bulunmuştur. Gösterilen tepkiler sonrası bu vekil her ne kadar yanlış anlaşıldım dese de aslında o görüntülerde içindekileri ve Yığılca halkına olan nefretini dışa kusmuştur. İnsanın fikri neyse zikri de odur. Ancak yapılan açıklamalar sonrası bu konuşmaya alkış tutanları da şiddetle kınıyoruz. Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde demek ne demektir? Bu kadar talihsiz bir açıklama ve hakaret olamaz, olmaz. Arısı ile doğası ile devletine saygılı, misafirperver insanı ile Türkiye'ye mal olmuş bir ilçe için kullanılan bu tabirler Yığılca'ya ve Yığılcalılara hakarettir. Bu açıklamayı yapan şahsı kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Yığılca'yı tanımayan, Yığılca'nın ismini dahi telaffuz edemeyen, Yığılca'yı bilmeyen Milletvekili Talih Özcan, bizleri yobaz ve gerici olarak suçlayarak tüm Yığılca'mızı küçük düşürmeye çalışmıştır. Bilinmelidir ki bizler ne yobaz ne gericiyiz. Sizlere bu cümleleri bir Yığılcalı olarak değil 140 bin Yığılcalı olarak iade ediyoruz. Biz Yığılcalılar için kullanılan her sözün her cümlenin karşılığı misli ile olacaktır. Yığılca'yı hor görmek kimsenin haddine değil. Dediğimiz gibi insanın zikri neyse fikri de odur."

Basın açıklamasının ardından dernek üyeleri Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bulunan CHP İl Başkanlığı binasına giderek siyah çelenk bıraktı. Bu sırada bunu engellemek isteyen CHP Yığılca Belediye Başkan aday adayı Önder Atasoy ve bazı vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.